Hem Laptop Hem Tablet!

SUMMIT E13FLIP EVO A11MT-039TR

İşlemci: Intel® Core™ i5-1135G7 (8M Cache, 2.40GHz ,up to 4.20 GHz)

İşletim Sistemi: Windows10 Pro

Ekran: 13.4" 16:10 FHD (1920x1200), 60Hz 100% sRGB, pen touch

Chipset: Integrated SoC

Ekran Kartı: UMA

Hafıza: LPDDR4 16GB(16GB*1)

Hafıza yuvası: 1 Slot

Maksimum Hafıza: Max 32GB

HDD: 512GB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type (30fps@720p)

Klavye: Backlight Keyboard (Single-Color, White)

Pil: 4-Cell , Li-Polymer , 70 Whr

Güç Adaptörü: 65W adaptör

Boyutlar: 300.2 x 222.25 x 14.9 mm

Ağırlık: 1.35kg

Summit E13 Flip Evo - Başarmaya Kararlı

16:10 Altın Oranlı Ekran ile Daha Fazlasını Keşfedin

En iyi tasarımlar, en ince hesaplarla ortaya çıkmıştır. Teknoloji şimdi estetikle buluşuyor. Postmodern tasarımı modern teknolojiyle bir araya gerirerek iş kullanıcılarına ilham veriyoruz. Summit E13 Flip Evo, 360 derece katlanabilen menteşe tasarımı ve 16:10 altın oranlı ekranı ile hem kompakt, hem de çok yönlü bir laptop. Intel® Evo™ platformu sertifikası ve ve Intel® Core™ i5 işlemcisi ile yüksek performansın keyfini çıkarın.

Estetikte matematik kodları

MSI Summit E13 Flip Evo, estetiği matematik ve geometri ile bir araya getiriyor. Bileşenleri altın oran kullanılarak en uygun şekilde yerleştirildi.

Benzersiz Estetik Anlayış

Summit E13 Flip Evo, yeni Mürekkep Siyahı fırçalı gravür hatları ve parlak akıcı kenarları ile CNC makinelerinde son derece detaylı olarak üretildi. Summit E13 Flip Evo iş dünyasının elit zevkini yeniden tanımlıyor.

Yepyeni Intel® Evo™ Platformu Sıradışı Deneyim. Her yerde!

Intel® Evo™ platformu onayına sahip sıradışı performansı ile sizi her zaman ileriye taşıyacak. En yeni 11.Nesil Intel® Core™ i5 işlemci ve Intel® Iris® Xe grafikleri ile ağır siklet bir performansı tüy gibi hafif bir taşınabilirlikle sunuyor. Intel® Evo™ ile yapılan işbirliği sonunda mükemmel performans, hızlı tepki, uzun batarya süresi ve çarpıcı görüntüyü yepyeni, son derece zarif ve şık bir laptop içinde bir araya getirdik.

Önceki nesile göre 1.5 Kata kadar Daha hızlı

4.8GHz Dual Core Turbo (max)

Önceki nesil UHD grafiklere göre 4.5 kat Daha hızlı

Ekranda Altın Oran

Summit E13 Evo Flip ekranı da 1.618 altın oran ile üretildi. 16:10 ekran oranı, kullanıcıların en rahat kullanabileceği görüş alanına sahip. 13" hafif kasası ve 16:10 ekran oranı ile bilgiye daha hızlı ve zahmetsiz ulaşacak, daha kaliteli ve detaylı bir görüntü elde edeceksiniz.

16:10 Ekran oranı

En iyi Yardımcınız

Maksimum üretkenlik arayan profesyoneller için MSI Pen, fikirleri özgürce ifade etme olanağı sunuyor. Dünyada ilk 2021 CES ödülü alan Stylus cihazı olan MSI Pen, en son MPP2.0 teknolojisi ile kararlı bir sinyal iletimini garantiliyor. Bir stylus ve sunum kumandasının özelliklerini bir araya getiren bu cihaz not almanın hem geleneksel, hem de modern yöntemlerini kullanmanızı sağlıyor.

MPP2.0 Teknolojisi

USB-C üzerinden şarj

4096 Seviyeli basınç hassasiyeti

Olağanüstü Kablosuz Deneyimi

Dünyanın WiFi 6E teknolojisi ile donatılan ilk laptopu. Yeni Wi-Fi 6E, ağ bağlantınızı birçok kullanıcı ile paylaşırken bile akıcı ve kararlı tutarken sıradışı net veri aktarımı yetenekleri sayesinde daha düşük gecikme sunar. Böylece hem online videoları kesintisiz izleyebilir, hem de büyük dosyaları hızla transfer edebilirsiniz.

Ödün vermeyen optimal taşınabilirlik.

Summit E13 Flip Evo, 20 saate varan batarya süresine ek olarak 360 derece katlanabilen menteşe yapısı sayesinde ergonomik işlevlere sahip. Çok yönlü tasarımı, tasarımlarınızı ve planlarınızı gittiğiniz her yerde rahatça yapmanıza olanak tanırken uzun batarya süresi ve hızlı şarj özelliği ile çalışma tarzınıza her zamankinden daha iyi uyum sağlıyor.

*MobileMark® 2014 ofis üretkenlik senaryosunda test edilmiştir. Test konfigürasyonu: Summit E13 Flip Evo A11MT / Full HD 60Hz ekran/ Super battery modu. Batarya süresi yıllar içinde düşebilir, teknik özellikler, kullanım ve sistem konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Üretkenliğinizi arttırır





En iyi Bağlantılar

Birden fazla Thunderbolt 4 portuna sahip Summit E13 Flip Evo, portları üzerinden güç iletimi yapabilir. Bu sayede cihazlarınızı hızla şarj edebilir, verilerinizi 40 Gbps hızla transfer edebilir, hatta birden fazla monitör ve çevre birimine aynı anda bağlanabilirsiniz.

4 KAT DAHA YÜKSEK Throughput

PCIe Gen 4 Depolama Desteği

PCIe 4.0 arayüzü, günlük iş akışlarınızı verimli bir şekilde kolaylaştırır. Performansınızı daha da arttırmak için çok daha iyi bir sinyal iletimi ve kararlılığı sunar. * Performans artışı, ön tahminlere dayanmaktadır. Gerçek veri iletim hızı SSD cihazınıza bağlı olarak değişecektir.

2 KAT Bant genişliği

Kurumsal Seviye Güvenlik





Donanım tabanlı güvenik

Trusted Platform Module (TPM) teknolojisi, donanım tabanlı güvenlik işlevleri için tasarlanmıştır. Gelişmiş güvenlik için veri ve şifrelerinizi yine şifrelenmiş anahtarlar kullanarak saklayabilirsiniz.

Modern Deneyim

Windows Hello sayesinde yalnızca yüzünüz veya parmak izinizle hızlı ve rahat oturum açabilir, yeni FIDO 2 yetkilendirmesini destekleyen web servislerinde şifre girme zahmetinden kurtulabilirsiniz.

Üçlü Koruma

Kişisel gizliliğinizi koruma altında tutmak için Summit E13 Flip Evo 3'lü güvenlik sunar. Kameranın açık olduğunu gösteren uyarı ışığı, F6 Açma/Kapatma düğmesi ve laptopun yan kısmında bulunan bir kilit ile istemediğiniz anda istemediğiniz kişilerin sizi izlemesini kesinlikle engelleyebilirsiniz.

Veri Güvenliği

Hassas ve gizli değerli bilgilerin değeri ülkeler arasında bile gerginliğe sebep olabilir. Cihaz kilidi, USB protlarına ve SD kart yuvasına merkezi erişim sağlayarak verilerinizi güvende tutmanız için ek bir güvenlik önlemi oluşturur.

İş ve Üretkenlik için MSI Center

MSI Center, farklı senaryolar için kolay ayarlanabilir sistem kaynakları ve modları ile optimizasyonu bir adım öteye taşır.

*Arayüz ve işlevsellik versiyonlara göre farklılık gösterebilir. Lütfen Microsoft mağazasından MSI Center APP yazılımının son sürümünü indirip yükleyiniz.





MSI AI Gürültü Engelleme

Çevredeki gürültüyü kesen yapay zeka algoritmaları ile daha yüksek bir video konferans deneyimi yaşayın.

Kullanıcı Senaryosu

Günlük ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış önayarlar.

Sistem Tanılama

Bataryanızı sağlıklı tutmak ömrünü uzatacaktır. Sistem sağlığını hızla kontrol edebilirsiniz.

Optimizasyon

En sık kullanılan uygulamalar için kaynak (CPU/GPU/RAM) ayırma senaryoları da önayar olarak mevcut.

Yüksek Çözünürlüklü Ses için Hazır

Kendinizi kayıpsız bir müzik zevkine teslim edin; üstün ses kalitesini Hi-Res ses ile deneyimleyin. Şarkıları bestelendikleri şekilde dinleyin.

Parazitsiz, Tertemiz bir Görüntü

MSI Noise Reduction Cam özelliği, web kameranızdaki sinyal gürültüsünü engelleyerek kötü ışık koşullarında bile görüntülü konferanslarda karşıya çok daha iyi bir görüntü iletilmesini sağlar..

MIL-STD

Size her zaman en iyi hizmeti sunabilmek için bu ürün MIL-STD-810G askeri standartlarına ait güvenilirlik ve dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmiştir.

MSI Service Center

MSI, birçok servis noktası ve seçeneği sunar. Yakınınızda bulunan bir servis merkezinden hızla destek alabilir, böylece işinizde beklenmedik kesintilere katlanmak zorunda kalmazsınız.

Sizin tarzınız için tasarladık

İş dünyasının elit profesyonelleri olan sizler için üretkenliği zirveye taşımanıza yardımcı olacak her detay titizlikle ve benzersiz bir tarzla tasarlandı.

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