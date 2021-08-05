İşte yangının maliyeti

Türkiye
'de ve dünyanın birçok bölgesinde devam eden yangınlarda şu anda hasar gören bina sayısı ve toplam yanan alan rakamları üzerinde duruluyor. Ancak işin ekonomik maliyeti sadece bunlar değil. Doğrudan ve dolaylı etkileri ile yangınların ekonomik maliyetleri dudak uçuklatıyor. Özellikle Türkiye'nin turizm bölgelerinde çıkmış olması da dikkate alınırsa tablo daha da büyüyor. Henüz ekonomik maliyet ile ilgili bir hesaplama yapılmasa da dünyadaki geçmiş örneklere bakınca maliyetin yaklaşık olarak dönüm başına ortalama 250 dolar
civarında olduğu belirlendi. Örneğin, Kaliforniya
yangınlarında dönüm başına maliyet 303 dolar. Bu rakam içinde söndürme, afet yardımı, mülk kaybı, turizm ve kereste maliyeti gibi detaylar da var.
EN YÜKSEK İKİNCİ KAYIP TURİZMDE
Oransal olarak bakıldığında ise en yüksek maliyet kerestede yani ormanın kendi varlığında. İkinci en yüksek maliyet ise yüzde 16 ile turizm kaybı. Türkiye'de yangınların turizm alanları ağırlıklı olarak çıktığı düşünülünce bu oranın daha yüksek olması da muhtemel. Kaliforniya yangınlarının ABD
ekonomisine maliyeti 148.5 milyar dolar olmuştu. Bu rakamın üçte biri yani 45.9 milyar dolar ise eyalet dışı maliyetti. Yani yangınlar sadece bulundukları bölgeleri değil, ülkenin geri kalanını da etkiliyor.
2020'NİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 800 MİLYON
Türkiye'de doğrudan maliyetler hesaplanıyor ancak dolaylı maliyetleri katarak tutulan bir istatistik yok. Yangını söndürme maliyeti ile yeniden ağaçlandırma maliyeti hesaplanıyor. Örneğin, 2020'de Türkiye'de çıkan 3 bin 412 orman yangınında 30 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu. Geçen yıl yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira masraf yapıldı. Alanların yeniden ekimi için de 30 milyon fidan için yaklaşık 200 milyon lira harcama yapılacak. Ancak turizm kaybı, altyapıda, binalardaki, üretim tesislerindeki hasarlar ve kereste maliyeti ile sigorta maliyeti gibi dolaylı etkileri de hesaplanınca fatura daha da yükseliyor.