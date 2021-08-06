Fenerbahçe token nedir ve ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL olacak?

Uzun bir süredir kripto para çıkarması beklenen Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe token için anlaşma sağlandığını duyurdu. Bilindiği üzere, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa bir süre önce "En geç 10 gün içinde, kripto para projemizi imza töreniyle başlatıyoruz" demişti. Bu noktada, Fenerbahçe coin ne kadar olacak ve ne zaman satışa çıkacak konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe token ön satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Peki, Fenerbahçe coin kaç TL olacak ve ne zaman satışa çıkacak? İşte, Fenerbahçe token hakkında detaylar;