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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:04 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:05

Fenerbahçe token nedir ve ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL olacak?

Fenerbahçe token nedir ve ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL olacak?

Fenerbahçe'den kripto para anlaşması ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe token için bir firma ile anlaşıldığı belirtilirken ön satış tarihi de açıklandı. Bu noktada, Fenerbahçe token ne zaman satışacak çıkacak konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL olacak sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe token ne zaman satışa çıkacak ve kaç TL olacak? Detaylar haberimizde.

Uzun bir süredir kripto para çıkarması beklenen Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe token için anlaşma sağlandığını duyurdu. Bilindiği üzere, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa bir süre önce "En geç 10 gün içinde, kripto para projemizi imza töreniyle başlatıyoruz" demişti. Bu noktada, Fenerbahçe coin ne kadar olacak ve ne zaman satışa çıkacak konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe token ön satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Peki, Fenerbahçe coin kaç TL olacak ve ne zaman satışa çıkacak? İşte, Fenerbahçe token hakkında detaylar;

FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

FENERBAHÇE TOKEN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

FENERBAHÇE COIN NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.

Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.

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Fenerbahçe token nedir ve ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL olacak?
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