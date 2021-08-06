Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor!

Piyasalara yön veren TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken vatandaşlar toplantının tarihini merak ediyor. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Temmuz ayı için sabit devam kararı almıştı. "TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları bu kapsamda araştırılmaya başlandı. İşte Merkez Bankası toplantı tarihi ve detaylar…