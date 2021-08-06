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Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:42 Son Güncelleme: 6.8.2021 10:34

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor!

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor!

Ağustos ayı faiz kararı için gözler TCMB Merkez Bankası PPK toplantısının yapılacağı tarihe çevrildi. Haziran’da faizi sabit bırakma kararı alan kurulun bu ayki kararı merak konusu haline geldi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu son olarak yaptığı açıklamada 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttiklerini ifade etmişti. Şimdilerde binlerce kişi “TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere genellikle bu toplantı ayın ortalarına doğru düzenleniyor. Peki, Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Piyasalara yön veren TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken vatandaşlar toplantının tarihini merak ediyor. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Temmuz ayı için sabit devam kararı almıştı. "TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları bu kapsamda araştırılmaya başlandı. İşte Merkez Bankası toplantı tarihi ve detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

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Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor!
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