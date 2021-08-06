Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor!

Piyasalara yön veren TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken vatandaşlar toplantının tarihini merak ediyor. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Temmuz ayı için sabit devam kararı almıştı. "TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları bu kapsamda araştırılmaya başlandı. İşte Merkez Bankası toplantı tarihi ve detaylar…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.