Son dakika haberi: Orman yangınlarından etkilenen bölgelere dev yardım!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 bin 581 personel, 1526 minibüs ve otobüs, 10 jandarma itfaiye aracı, 9 jandarma TOMA, 8 su tankeri, 6 UNIMOG, 4 iş makinesi ile yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına, bölgede illerdeki personele ilave olarak 255 çevik kuvvet, 180 hazır kuvvet, 84 polis arama kurtarma, Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme biriminden 10 çalışan olmak üzere 529 takviye personelle destek olunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel, bir sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi ve bir sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.