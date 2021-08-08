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Giriş Tarihi: 8.8.2021 07:15 Son Güncelleme: 8.8.2021 07:16

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?

Hasat zamanının gelmesiyle beraber 2021 fındık fiyatları açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Konuyla ilgili son olarak AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planladığı Doğu Karadeniz ziyareti sonrasında fiyatlarla ilgili detayları duyurmasını beklediğini bildirmişti. Bu noktada ise “Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Fiyatların bu ay açılanması bekleniyor. Peki, Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Bu yılın hasatını almaya başlayan vatandaşlar fındık fiyatları için gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Geçtiğimiz sene Giresun kalite kabuklu fındıklar 22,5 TL olarak açıklanırken levant kalite kabuklu fındıklar ise 22,0 TL'den satışa çıkmıştı. Bu kapsamda 2021 yılına ilişkin fiyatların kısa zaman içerisinde belli olması beklenirken "Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 fındık fiyatları hakkında son gelişmeleri…

Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL? 2021 il il fındık fiyatları: Sakarya, Giresun, Ordu ve ilçeleri fındık fiyatları listesi

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. Bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımını erken zamanda yapmasının beklendiğini açıklayan Yediyıldız, fiyatların açıklanacağı tarih hakkında da bazı detaylar verdi.

Katıldığı programda fındık fiyatlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt veren Yediyıldız, ""Ben önce şunu söyleyeyim. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene erken zamanda fındık alımına başlayacaktır. Fiyatlar, Sayın cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Karadeniz gezisi var. Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu ziyaretleriyle ilgili bir plan var. Zannediyorum bu ziyaret Ağustos'un 15'inden önce gerçekleşir. Bu ziyaret gerçekleşirse fındık fiyatı bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanır" ifadelerinde bulundu.

İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?
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