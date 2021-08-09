Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 9.8.2021 10:35 Son Güncelleme: 9.8.2021 10:35

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

Ağustos ayı evde bakım parası yatan iller binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ikinci yarısında uygulanan zam sonrası konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu paradan yararlananlar Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı ne zaman yatacak sorusu ile beraber 9 Ağustos evde bakım parası yatan illeri merak ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve Evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller tam listesi, bu paradan yararlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor. Bu noktada Haziran ayı ödemeleri ile ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 9 Ağustos evde bakım parası sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

ARKADAŞINA GÖNDER
9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA