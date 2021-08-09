9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller tam listesi, bu paradan yararlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor. Bu noktada Haziran ayı ödemeleri ile ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 9 Ağustos evde bakım parası sorgulama ekranı