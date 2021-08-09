Dünyanın en zengin kişisi değişti

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon
'un sahibi Jeff Bezos
'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes
dünyanın en zengin kişisi unvanını Fransız giyim markası Louis Vuitton
'un sahebe Bernard Arnault
'a geçti. Arnault, Elon Musk
'ın da tepesinde olduğu milyarderler listesinde zirveye tırmandı. L'Oreal'in sahibi Francoise Bettencourt Meyers
ise en zengin 10 kişi arasında yer alan tek kadın oldu.
196 MİLYAR $'LIK SERVET
Louis Vuitton, Christian Dior
, Bulgari
, Tag Heuer, Sephora
ve Hennessy gibi ileri gelen markaları kontrol eden grubun yüzde 47'sine ve bir aile holdingine sahip olan Arnault, perşembe günü itibarıyla 196 milyar dolar
(yaklaşık 1.7 trilyon TL) değerinde servete sahip hale geldi. Pandeminin hızla değişen doğasına rağmen firmanın hisse bedeli yılın başından bu yana yüzde 30'dan fazla artarak 2021'in ilk yarısında satış ve kâr rekorları kırdı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 416 milyar dolar (yaklaşık 3.6 trilyon TL) olan LVMH, yılın ikinci çeyreğinde pandemi öncesi seviyelere göre yüzde 14 artışla 17.4 milyar dolar (yaklaşık 150 milyar TL) gelir elde etti.