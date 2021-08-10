Trendyol’un değeri 16.5 milyar dolar

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol
1.5 milyar dolar
lık yeni yatırım ile değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Yeni yatırım turu, Amerika
'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic
ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya
merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı. Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdi. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol'un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa
, Amerika, Orta Doğu
ve Türkiye'den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye'deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor.
1.1 MİLYON İSTİHDAM
Trendyol Kurucusu Demet Mutlu konuyla bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına Türkiye'ye ve Trendyol'un geleceğine duydukları güven için teşekkür etti. Mutlu, "Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol'un Türkiye'den çıkan ilk 'decacorn' olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye'nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak" dedi. Türkiye'de milyonlarca kişilik istihdamı desteklediklerini vurgulayan Mutlu, "Doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1.1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023'te bu rakamı 2.4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
TÜRK ÜRÜNLERİNİN E-İHRACATINI ARTIRACAĞIZ
TRENDYOL Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de açıklamasında, "Aldığımız yeni yatırımı değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve ülkemize döviz girişini artırmak için kullanacağız" dedi. General Atlantic EMEA Bölgesi Genel Müdürü ve Tüketici Birimi Başkanı Melis Kahya Akar ise, "Trendyol'un bölgesel ve küresel e-ticaret arenasında devam eden büyümesini hızlandıracağı yönünde büyük bir potansiyel görüyoruz" diye konuştu. SoftBank Investment Advisers Yönetici Ortağı Anthony Doeh ise, "Dünyada birçok e-ticaret platformuna yatırım yapmış bir şirket olarak Trendyol ile işbirliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. EMEA'nın yükselen dijital liderlerinden biri olan Trendyol'un bu yolculuğunu desteklemeyi heyecanla bekliyoruz" dedi. Konuyla ilgili "Başarılı şirket yönetimleri, çok değerli teknoloji şirketleri kuruyor" diyen Princeville Capital Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa, "EMEA bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki önde gelen e-ticaret şirketlerinin yatırımcısı olarak, şirketin vizyonunu Türkiye ve EMEA bölgesinde hayata geçirmek için yetkin Trendyol ekibiyle işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı. 2010 yılında kurulan, Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 30 milyondan fazla müşterisine, günde 1 milyondan fazla paket ulaştırıyor. Citi, Trendyol'un münhasır danışmanı olarak görev aldı.
GÜÇLÜ BÜYÜME POTANSİYELİ
TRENDYOL Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok, "Genç nüfusu, dünya standartlarındaki insan kaynağı ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'ndeki stratejik konumu ile ülkemizin yüksek bir büyüme potansiyeli var. EMEA'nın e-ticaretteki lider oyuncusu olmak için, Türkiye'deki güçlü ekibimizden, teknoloji ve e-ticaretteki uzmanlığımızdan güç alacağız" dedi.