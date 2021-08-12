Sanayici harıl harıl çalışıyor





AVRUPALI AYAĞA KALKAMADI

Türkiye'nin dünyanın önemli üretim üslerinden biri olmaya başladığını söyleyen Nergiz, "Pandemi sonrası Avrupa'da fabrikalar 5-6 ay kapalı kaldı. Hâlâ çalışamayan satılık firmalar var. Startı bizim gibi kolay veremediler. Kapanan çok dökümhanenin olması siparişlerin Türkiye'ye kaymasına bir etken oldu. Kur da bizi rekabetçi bir seviyede tuttu. Yüksek taleple karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı. Nergiz, "Geçen yıl 20-22 milyon euro olan ciromuzu bu yıl 36-37 milyon euro seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. 50 milyon euro ciroya 2023 sonu ya da 2024'te ulaşmayı hedefliyoruz.