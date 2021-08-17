Trendyol Trabzon’da transfer merkezi açacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, aldığı 1.5 milyar dolarlık yeni yatırımla 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Türkiye'nin ilk "decacorn"u olan Trendyol'un transfer merkezini ziyaret etti.
10 UNICORN HEDEFİ
Bakan Varank, Trendyol'un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16.5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1.5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek, "Şirketin yüzde 10'luk hissesi hem Uzak Doğu
'dan hem ABD
'den, Avrupa
'dan ve Orta Doğu
'dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu" bilgisini verdi. Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını belirterek, "Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içinde kullanacak. Yani o 1.5 milyar doların hepsi Türkiye'ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin
de Türkiye'nin ilk decacorn'u olmanın kendileri ve Türkiye için gurur verici olduğunu, ülkemizden başka decacorn'ların da çıkacağını belirtti. Çetin, Tuzla'daki transfer merkezinin benzerini 2022'nin ilk çeyreğinde Trabzon
'da açacaklarını bildirdi.
30 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERSİ VAR
2010'DA kurulan Trendyol, 11 yılda Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri oldu. 30 milyondan fazla müşterisi bulunan şirket, günde 1 milyondan fazla paketin dağıtımını yapıyor. Trendyol platformunda, büyük çoğunluğu KOBİ ve esnaf olmak üzere toplam 184 bin satıcı bulunuyor.