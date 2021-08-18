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Giriş Tarihi: 18.8.2021

SOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman

SOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman
SOCAR Türkiye, önceki yükümlülüklerini yeniden finanse etmek için Citi ve JP Morgan liderliğinde 1.3 milyar dolarlık refinansman sağladı. Refinansman işlemi, SOCAR'ın garantörlüğünde beş yıl vade ve yıllık EURIBOR /LIBOR +345 baz puanlık faiz oranı ile gerçekleşti. SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev "Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan çok uygun şartlarda ve bu büyüklükteki bir refinansman, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye'ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.
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SOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman
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