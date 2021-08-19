Son dakika: Etkinlik turizmi ve ekonomisi pandemiye rağmen yeniden canlanıyor

Son dakika... Küresel salgın Kovid-19 pandemisi nedeniyle turizm sektöründe en büyük darbeyi etkinlik turizmi (MICE) yedi. Pandeminin başladığı Mart 2020'den itibaren fuarlar, kongreler, etkinlikler ve toplantılar bıçak gibi kesildi. Uzun bir dönem zor bir süreçten geçen sektörde aşılanmaların hızlanmasıyla birlikte yeniden hareketlenme başladı. Uluslararası kongrelerde henüz bir hareket görülmese de şirketler toplantı, bayi buluşmaları ve etkinliklerine start verdi. Hem havaların güzel olması hem de otellerin geniş alanlar sunması nedeniyle bu tür buluşmaların öncelikli adresi Antalya oldu. Yüzlerce şirket eylül-ekim ayları için Antalya'daki otellerden bayi toplantıları, etkinlik ve şirket eğitimler için rezervasyon yaptı. Turzimciler, bu etkinliklerin Antalya'daki otellerin eylülekim ayı doluluklarına yüzde 10 katkı sağladığını söyledi.