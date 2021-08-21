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Giriş Tarihi: 22.8.2021 01:10

Toplu sözleşme memur zammı görüşmelerinde son durum: Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur, teklif ne?

Toplu sözleşme memur zammı görüşmelerinde son durum: Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur, teklif ne?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ilgilendiren zam görüşmeleri devam ederken gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2 Ağustos tarihinde başlayan süreçte sona yaklaşılıldı. Bu noktada vatandaşlar 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor. “Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur, teklif ne?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Edinilen bilgiye göre yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması beklenirken kararın önümüzeki hafta netleşeceği biliniyor. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? İşte 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son durum...

Memur zammı görüşmelerindeki son durum milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. SABAH Memurlar, memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifine ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaşırken öte andan yine edinilen bilgiler içerisinde zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olmasının beklentiler arasında yer aldığı kaydedildi. Bu noktada Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? Soruları da yanıt arıyor. İşte memur zammı görüşmelerinde son durum ve tüm gelişmeler...

Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor.

Sabah Memurlar üzerinde çalışılan yeni teklife ulaştı.

2 PUANLIK ARTIŞ

Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor.

Edindiğimiz bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranlar 1 ya da 2 puan daha artabilir.

EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.

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Toplu sözleşme memur zammı görüşmelerinde son durum: Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur, teklif ne?
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