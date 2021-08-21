Toplu sözleşme memur zammı görüşmelerinde son durum: Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur, teklif ne?

Memur zammı görüşmelerindeki son durum milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. SABAH Memurlar, memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifine ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaşırken öte andan yine edinilen bilgiler içerisinde zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olmasının beklentiler arasında yer aldığı kaydedildi. Bu noktada Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? Soruları da yanıt arıyor. İşte memur zammı görüşmelerinde son durum ve tüm gelişmeler...