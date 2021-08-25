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Haberler Ekonomi Haberleri KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 25.8.2021 09:17

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli mi?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Genellikle Eylül Ekim aylarında alınan başvurularla beraber öğrencilerde belirli kriterler göz önüne alınarak geri ödemeli ve geri ödemesiz şekliyle bu ücretten faydalanabiliyor. Bu noktada “2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli mi?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte KYK burs ve yurt başvurularına ilişkin tüm detaylar...

Üniversitede eğitim gören milyonlarca öğrenciye sağlanan maddi destek yani KYK burs ve kredi başvuru tarihleri son dönemde gündemdeki yerini aldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlaması öngörülen bu bursa ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak üniversite adayları şimdiden "2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısa zamanda detayları duyurması bekleniyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı ön görülüyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

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