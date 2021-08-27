Eroğlu Holding’in fabrikası dünyanın giysisini üretiyor

Eroğlu Holding'in 2004 yılında faaliyete geçen ve 17 yılda 28 bin metrekare alana kurulu dev bir üretim üssüne dönüşen Aksaray
'daki fabrikası, dünyanın önde gelen markaları için üretim yapıyor. Aksaray'daki fabrikada üretilen ürünlerden 2020'de 11.5ml/adet satıldığını, bunun yüzde 65 gibi büyük bir oranının ihraç edildiğini vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu
şöyle konuştu: "Aksaray'daki fabrikamız bizim için son derece kıymetli bir yatırım. Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehre bir armağanımız. İstanbul
, Mahmutpaşa
'da 1983 yılında 6 makineyle açtığımız küçük konfeksiyon atölyesinden geldiğimiz noktadır. Bugün 15 bini aşkın çalışanı ve 1 milyar dolar civarında cirosuyla Türkiye
'nin en büyük üretici güçlerinden biri olan holdingimiz, Aksaray'daki fabrikada da 1.600 kişi istihdam ediyor. Aileleri, çevreyi de işin içine kattığınızda çok geniş bir kesime dokunuyor. Hem bölgesel kalkınmaya hem ülke ekonomisine katkı sunuyoruz."
KAPASİTESİ YÜKSELDİ
Son 2 yılda yapılan yatırımlarla Aksaray'daki fabrikanın üretim kapasitesinde önemli büyümeler kaydettiklerini belirten Eroğlu, "Dikim hattını 9 banda çıkardık, otomatik kesim makinelerinin sayısını ikiye katladık, kimyasal otomatik dozajlama ve otomasyon sistemlerini kurduk. Denim pantolon üretiminde kapasitemizi yılda 7 milyon adede yükselttik" diye konuştu.
38 ÜLKEYE İHRACAT
Aksaray'daki fabrikanın halk arasında genelde Colin's fabrikası olarak bilindiğine dikkat çeken Eroğlu, "Bu topraklardan büyük emekle çıkardığımız Colin's ile elbette gurur duyuyoruz. Bugün Colin's dünyanın 38 ülkesindeki 600'ü aşkın mağazasıyla günün 24 saati kapılarını açık tutan global bir markaya dönüştü. Tüm dünyada 120 milyonun üzerinde müşterisine ürün ve hizmet sunuyor" diye konuştu. Aksaray'da sadece Colin's için üretim yapmadıklarını anlatan Eroğlu, "Aklınıza gelebilecek tüm dünya markalarıyla çalışıyoruz. Ayrıca sadece denim değil, non-denim de üretiyoruz. Bu nedenle de fabrikamızın kapasitesini artıracak yatırımlara aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz, her zaman daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, global ölçekte daha fazla büyüme ve ülkemize daha fazla katkı sunmak" ifadelerini kullandı.
DÜNYA DEVLERİ İÇİN AKSARAY OSB'DE ÜRETİM YAPIYOR
AKSARAY Organize Sanayi Bölgesi
'nde 2013 yılından bu yana 30 bini kapalı 60 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Eroğlu Holding bünyesindeki fabrikada, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Fabrikaya gelen kumaşlar, dünya çapında bilinen markaların kot pantolonlarına dönüşüyor. SABAH ekibine tesis hakkında bilgiler veren Eroğlu Giyim A.Ş. Aksaray Fabrika Müdürü Erdal Duran, son teknoloji ile donatılan tesisinin dünyanın en ünlü markaları için üretim yaptığını aktardı. Tesis olarak dünyanın önde gelen konfeksiyon ihracatçılarından biri olduklarını anlatan Duran, "Holding bünyesinde üretim yapan 3 fabrikadan biri de Aksaray'da. Yatırım temelleri 2004 yılında atılan fabrikamız, 2013 yılında günlük 30 bin pantolon üreten 2 bin çalışanımızla faaliyete girdi. Burada tüm dünya markalarına hizmet vermekle birlikte, kendi iki markamızın da üretimini gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 50'si kadın personelden oluşuyor" dedi. Duran, üretim süreci hakkında ise şunları söyledi: "Ürünlerimizin siparişi geldikten sonra kumaşlarımız depoya iner. Renk çalışmasının ardından kesim, dikim, yıkama, kalite kontrol ve paket proseslerinin ardından sevke hazır hale gelir. Sadece bu fabrikanın üretimi yılda 7.5 milyon kot pantolon. Bu anlamda Türkiye ekonomisine büyük katkı sunuyoruz. Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Holding bünyesindeki 3 fabrikamızın yıllık 200 milyon dolar ihracatı var. Dünya markalarını üreten personellerimiz bunun gururunu yaşıyor."