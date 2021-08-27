Powell’ın açıklaması saat kaçta olacak, FED toplantısı ne zaman? Dolar’a yön verecek Jackson Hole Sempozyumu bugün!

Powell'ın Fed'in varlık alımlarını azaltma zamanlamasına yönelik ipucu verip vermeyeceği ise büyük bir merak konusu.

Fed Başkanının konuşmasında ekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulunması beklenirken analistler, varlık alımlarının azaltılması konusunda güçlü bir sözle yönlendirme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının ekonomiye yönelik risklerinin devam ettiğine işaret eden analistler, Powell'ın açıkça mesaj vermekten kaçınacağını ifade etti.

"GÜÇLÜ BİR SÖZLE YÖNLENDİRME BEKLEMİYORUZ"

Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Ryan Sweet, AA muhabirine, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasında varlık alımlarının azaltılması konusunda herhangi bir yönlendirme yapma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Sweet, "Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada, merkez bankasının aylık varlık alımlarının azaltılmasının zamanlaması ve bileşimi hakkında güçlü bir sözle yönlendirme yapmasını beklemiyoruz. Bunu yapması şaşırtıcı olur çünkü bu Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önünden gitmek olur ve başkanlar genellikle bundan kaçınır." dedi.

Fed'in varlık alımını azaltma zamanlamasına dair beklentilerini de dile getiren Sweet, "Fed'in varlık alımını azaltma planlarını eylül ayında açıklamasını ve 2022'deki her bir FOMC toplantısında 15 milyar dolarlık indirimin gerçekleşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sweet, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının "otomatik pilotta" olmasını istediğinin sinyalini verdiğine işaret ederek, aylık varlık alımları 120 milyar dolardan sıfıra düştüğünde, Fed'in bilançosunun daralmamasını sağlamak için elinde tuttuğu vadesi gelen menkul değerlerdeki getiriyle yeniden yatırım yapacağını aktardı.

PİYASALAR, FED'İN EKİMDE VARLIK ALIMINI AZALTMAYA BAŞLAMA POTANSİYELİNE ODAKLANMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Temel olarak Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecinin 2022'nin sonunda bitmesini beklediklerini belirten Sweet, ancak beklenenden daha erken tamamlanmasına dair senaryoların da olduğunu kaydetti.

Sweet, "Başta şahin tutumlu bölgesel Fed başkanları olmak üzere bazı Fed yetkilileri, daha erken bir başlangıç için bastırdı. Piyasalar, Fed'in ekim ayında varlık alımını azaltmaya başlama potansiyeline giderek daha fazla odaklanmış görünüyor. Bunun gerçekleştiğini ve hızın temel çizgiyle aynı olduğunu varsayarsak, aylık varlık alımları Temmuz 2022'ye kadar sıfıra inecektir." ifadelerini kullandı.

Fed'in varlık alımını azaltmayı daha erken bitirmek istemesi halinde ekim ayında başlayarak hızını artırmasının gerekeceğini anlatan Sweet, şunları kaydetti:

"Fed'in aylık varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasında veya boyutundaki bir değişikliğin tahvil piyasası üzerinde önemli bir etkisi olacağına inanmıyoruz. Ancak sinyal kanalından dolayı faiz oranlarında hareket olabilir. Bu nedenle, Fed'in varlık alımını azaltma yaklaşımına yönelik iletişimi önemli olacaktır. Bu nedenle, Fed'in finansal piyasa koşullarına ve ekonominin sağlığına göre ayarlanabileceğini söylemesine rağmen, merkez bankasının aylık varlık alımlarında değişikliklerin otomatik pilotta olmasını isteyeceğine inanıyoruz, Fed esneklik istiyor. Fed'in varlık alımlarını hızla azaltmak isteyeceğine inanmıyoruz çünkü tahvil piyasasına ekonominin aşırı ısınmasından endişe duyulduğunun veya son enflasyon artışının geçici olmadığının sinyalini verebilir."