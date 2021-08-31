Çocuklar nasıl sigortalanacak...

Giriş Tarihi: 31.8.2021

18 yaştan önce çocukları sigortalamak mümkün... Bu, emeklilikte hem yaş hem de prim gününde avantaj sağlar. Sigorta başlangıcı 18 yaşa girildiği gün başlar. 18 yaş altı çocuklar haftada en fazla 35 saat çalıştırılabilir