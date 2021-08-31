Çocuklar nasıl sigortalanacak...

İş Kanunu
kapsamında 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlıyor. Bu da erken emekli olma imkânı sunuyor. Bu yaşta sigorta yapılması için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Emeklilik koşulları 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç döneme göre değişiyor.
2008'den önce küçük yaşta sigortalı gösterilenler bugün erken yaşta emekli olabiliyor. Yine bu yaş grubundaki çalışmalar sigortalıya malullük aylığı, sigortalının ölümü halinde eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanmasını sağlıyor.
YAZILI SÖZLEŞME GEREK:
Sigorta giriş işlemleri İş Kanunu'na göre yapılıyor. Yasaya göre 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasak. Ancak 14 yaşını dolduran, ilköğretimini tamamlayan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bunun için de 18 yaş altı çalışanın ailesi ile işveren arasında yazılı sözleşme yapılması gerekiyor.
PRİM ÖDEMESİ AYNI:
Sigorta başlangıç işlemleri yaş grubuna göre değişmiyor. Prim ödemeleri normal çalışanlarla aynı şekilde gerçekleştiriliyor.
18 YAŞ ÖNCESİ OLUNUR MU?
Sigortalılık süresinin 18 yaşın dolduğu tarihten başlamasını yönelik hüküm Nisan 1981'den önceki sigortalı çalışmaya başlayan SSK
'lıları etkilemiyor. 1981'den önce 18 yaş öncesi yapılan sigorta girişleri yaşa bakılmadan başlangıç yapılıyor. Ancak bu tarih ve sonrası yapılan sigorta girişlerinde 18 yaş başlangıç sayılıyor. Bu nedenle bu yaştan küçük sigorta yaptırmak sigorta başlangıcını öne çekmez, yaş ve prim gün açısından faydası bulunuyor.
YAŞA GÖRE ÇALIŞMA SAATİ:
İş Kanunu'na göre, 18 yaşından küçük olanlar günde en fazla 7 saat, haftada en fazla 35 saat çalışabilir. Okul öncesi eğitime devam edenler için ise günde en fazla 2 saat, haftada 10 saat sınırı bulunuyor. Süre, 15 yaşını bitiren çocuklarda haftada 40 saate kadar çıkabiliyor.
ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAR MI?
Mevcut sistemde 2008'den önce küçük yaşta sigortalı gösterilenler erken emekliliğe hak kazanıyor. Bugün 18 yaş altında sigorta yapmak avantajlarına karşın erken emeklilik hakkı sağlamaz. 18 yaş altı çalışmalar sigortalıya malullük aylığı bağlanması ve ölümü halinde de ailesine ölüm aylığı bağlanmasını sağlar.
ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE SİGORTA VAR:
Çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası yapılıyor. Meslek liselerinde okuyan veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerle kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere de bellli sigortalar var.
MESLEK LİSESİ MEZUNLARI DİKKAT!
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma ve kamu görevlisi statüsünde sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar 18 yaşından sonra sigortalı sayılır. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaş bitirilme şartı aranmıyor. Bu durumda sigortalı olabilmek için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışmayı gerektiriyor.