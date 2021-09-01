Türkiye’nin ilk mısır labirenti açıldı

Şile Ağva'da yaklaşık 100 dönüm arazinin 40 dönümünde oluşturulan Türkiye'nin ilk "mısır labirenti (Corn Maze)" ile Yenilikçi tarım ve turizm projelerinden biri olarak anılan "mısır labirenti", Kanada, ABD ve Polonya gibi birçok ülkenin ardından artık Türkiye'de eğlence ve aksiyon dolu birçok etkinliğin yeni adresi olma hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, Şile Kaymakamlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından da desteklenen labiren hismete açıldı. Ziyaretçiler, boyları 3 metreyi bulan mısırlar arasında kaybolarak yollarını bulmaya çalıştı. Ziyaretçiler, aynı zamanda gezme ve fotoğraf çekme fırsatı da elde etti.

Pandemiden dolayı evlere kapanan insanların açık havada ve doğanın içerisinde zaman geçireceği Mısır labirenti, açık hava etkinliği olması ve bölümlere ayrılan alanlarının bulunması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde de tercih edilebilecek aktiviteler arasında yer alıyor.

Arazide, bal kabağı ve ayçiçeği tarlaları ile salıncaklar, çocuk oyun ve gezi parkurları, gençler için korku labirenti, yemek workshopları ve yeme-içme alanları da bulunuyor.

Her yaştan ziyaretçi için özgün bir deneyim vadede etkinlik alanı, 28 Ağustos'ta yapılacak açılışın ardından 7 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

PROJE COVID-19'DAN DOLAYI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OLUŞTU

Proje kurucusu Sami İşleker, mısır labirentinin bulunduğu panayır alanını oluşturma fikrinin Kovid-19 sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemde geliştiğini söyledi.

Ortakları Firuze Pelin Çırakoğlu ve Aylin Çivici'nin Kanada'da deneyimlediği etkinliğin salgında da yapılabilecek bir aktivite olduğunu fark ettiklerini anlatan İşleker, "Çünkü mısır labirentleri kendi arasında sosyal mesafeyi sağlıyor. Açık alanda, 100 dönümlük bir arazinin içerisindeyiz. Pandemiden de uzak kalabileceğimiz bir etkinlik olarak karşımıza çıktığı için bunu gerçekleştirme kararı aldık. Mısırın su isteyen ve ekipman gerektiren bir bitki olduğunu, Ağva'da da mısır yetiştiriciliği yapıldığı ve sulama sıkıntısı yaşanmadığı için etkinliği burada oluşturmayı tercih ettik. İstanbul'da başlattığımız proje için farklı illerden de talep aldık. Etkinlik ilerleyen süreçte tüm Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz."

5 DÖNÜMLÜK AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTOĞRAF ÇEKME DENEYİMİ

İşleker, mısır labirentinin Amerika ve Kanada'da meşhur olduğunu, metropollerde yaşayan insanların doğayı, tarımı ve çiftçiliği merak ettiğini, bitkilere dokunarak, hissetmek istediklerini, bunun da böyle etkinlik alanlarıyla karşılandığını kaydetti.

Bu etkinliğin Türkiye'de bir ilk olduğuna değinen İşleker, "İlk defa Ağva bölgesinde yapılmış oldu. 100 dönümlük bir arazide bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklara geçen haziranda başladık. ve kısa zamanda alanı hazırladık. Geldiğimiz nokta gerçekten hepimizi keyiflendirdi. İlk, ailem labirenti görmeye geldi. Çocuklarımın, eşimin yüzünde o gülümsemeyi gördüğüm zaman, 'Evet, bu iş oldu. Doğru bir iş yaptık' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

İşleker, arazide farklı kulvarlar bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:"Mısır labirentimizin yanında ayçiçeği tarlası var. Bu dönemde ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekme talebi de çok fazla. Onun için 5 dönümlük fotoğraf çekme alanı belirdik. İçinde salıncaklar var. Hemen yanında Türkiye'nin aslında çok alışık olmadığı turuncu bal kabakları... Onlar da yine yurt dışında fotoğraf çekilmek için çok tercih edilen ürünler. Bir diğer 10 dönümlük arazi içerisinde de oldukça büyük bir alan bıraktık. Yine pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak, geniş alanda çiftlik oyunları olacak. At ve ATV safarimiz var. Samanda bovlingimiz var. 'Samanyolu' diye çocukların bisikletle gezebileceği bir parkurumuz var. Burası tüm yaş gruplarını kapsıyor. Ailenizle bütün yaş grubu çocuklarınıza gelebilirsiniz. Daha çok gençlere yönelik korku labirenti var."

Sami İşleker, her ürünün kendine göre bir yetişme dönemi olduğunu, şu anda ürünlerin büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Sezonun sonu olan 7 Kasım'a doğru hasat etkinliği yapılarak, mısır, ayçiçeği ile bal kabaklarından gelen ziyaretçilerin faydalanabileceklerini ifade eden İşleker, isteyenlerin evlerine hatıra olarak bunları götürebileceklerini bildirdi.

Mısır labirenti 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak, sonrasında güvenlik nedeniyle kapatılacak. Gün batımında başlayacak korku labirentinin ise 22.30'a kadar gezilebilecek. Buradaki bazı korkunç ögeler ziyaretçileri bekleyecek.