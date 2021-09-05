Yabancı yatırımcı bulut teknolojisi için sıraya girdi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik
Daire Başkanı Salih Talay, bulut bilişim sistemlerinin tüm dünyada büyük bir teknolojik dönüşüme kapı araladığını ifade ederek, Türkiye
'de yatırım yapmak isteyen pek çok global bulut teknolojisi yatırımcısı ile görüştüklerini açıkladı. Talay, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak birçok global bulut teknoloji yatırımcısı ile görüşüyoruz. Bu noktada verilerimizin güvenliği ve ekonomik çıkarlarımız öncelikli gündemimiz olacak" dedi.
Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'nde konuşan Talay, 21. yüzyılın en büyük tartışma ve çözüm üretme alanlarından bir tanesini kişisel veriler ve bu verilerin güvenliği konusunun oluşturduğunu belirterek, Türkiye'de 2010 yılında yapılan Anayasa düzenlemesi ve ardından çıkarılan Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile kişisel verilerin korunması konusundaki temel hak ve özgürlüklerin belirlendiğini söyledi.
ÜLKE ÇIKARLARI KORUNACAK
Ülkelerin kendi milli sınırları içerisinde kendi vatandaşlarına ve kritik kurumlara ilişkin verileri korumak istemesinin son derece doğal olduğunu belirten Talay, "Bu sadece bizim ülkemiz için değil bütün ülkeler için gerçekleşen bir olgu" diye konuştu. Siber güvenlikte bir şeyi korumak isterken korumanın düzeyini fazla artırmasının bazen istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebildiğini anlatan Talay, "Mesela parola güvenliği konusunu ele alacak olursak, basit parolalar çok kolaylıkla hacklenebiliyor. Fakat çok kompleks parola kullanmaya insanları zorladığımızda bunlar ya tarayıcılara ya masaüstlerine bir yerlere kaydediliyor" şeklinde konuştu.