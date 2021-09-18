Giriş Tarihi: 18.9.2021

Küçük esnafa vergi muafiyeti kalıcı olacak HAZAL ATEŞ

Yeni yıldan itibaren 1 milyon esnaf kalıcı olarak gelir vergisinden muaf olacak. Esnaf muaflığına ilişkin koşulları taşıyanlar, ikamet ettikleri bölgedeki vergi dairesinden muafiyet belgesi alacak