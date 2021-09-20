TOKİ’den büyük indirim kampanyası! Kimler faydalanacak? İşte başvuru süresinde son tarih!

SON DAKİKA: BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI YARIN BAŞLIYOR

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.