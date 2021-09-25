Giriş Tarihi: 25.9.2021 11:06 Son Güncelleme: 25.9.2021 11:11

İstanbul Coffee Festival 7-10 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta

İstanbul Coffee Festival, bir yıllık aranın ardından bir kez daha İstanbullularla buluşuyor. Festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı İstanbul Coffee Festival’de özel tadım ve ikramlar, barista gösterileri, konserler, atölyeler, seminerler ve çeşitli sanat etkinlikleri yer alacak.