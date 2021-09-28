Halka arzda çifte rekor

Giriş Tarihi: 28.9.2021

Hisse senedi piyasasında halka açılan şirket sayısında ve elde edilen gelirde rekor kırıldı. 38 şirket 16.2 milyarlık hisse satışı yaptı. Yılın geri kalanında yaklaşık 25 şirketin daha halka açılması bekleniyor