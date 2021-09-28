Yenilenebilir enerji kaynakları için önemli iş birliği

Kalyon PV, Bilişim Vadisi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu" kapsamında imza töreni ve "Yenilenebilir Enerji Çalıştayı" düzenlendi. Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen programa Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu, Şeherli ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli katıldı.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "1 yıl önce Gaziantepte festivalde bilişim vadisinin vizyonunun Kalyon PV şirketine anlattık. Bizimle ilgilendiler. Tesislerine gittik ve kendilerinin tamamen yerli ve milli üretim yaptıklarını gördük.Biz , Bilişim Vadisinin savunma sanayisindeki başarısını sivil alanlarada taşımak istiyoruz. Bunlardan biriside enerji konusudur.Yenilenebilir enerji konusunda bizimde çalışmalarımız var. Bugün burada yapılacak çalıştaydan çıkacak sonuçları, inşallah güçlü bir iş birliği kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca burada tekrara Kalyon PV şirketine teşekkür ediyorum.Kendileri, bize Bilişim Vadisinin nerdeyse harcadığı tüm enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamacı amacıyla 2 bin 619 güneş paneli armağan etti. Bu hediye sadece bilişim vadisine değil burada çalışan bütün girişimcilere ve ülkemizedir" dedi.

EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ

Şeherli ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Yenilenbilir enerjinin önemini hepimiz idrak etmiş durumdayız. Diğer enerjiler içerisinde en verimli ve maliyeti olmayan enerji türüdür. Bilindiği üzere bu alanda en maliyetsiz güneş enerjisi var. Bunu yaygınlaştırmak, geliştirmek için çalışmalar yapmak lazım. Tamda böyle bir zamanda Kalyon PV kuruldu. Avrupada dünayda en büyük yatırımlardan biri oldu." şeklinde konuştu.

(Kübra KALYONCU ŞEHERLİ)

"KALYON PV KULLANICISIYIZ"

Konuşmasına üniversiteden bahsederek devam eden Dereli, "Üniversitemiz en genç olan ve her kategoride ilk 10 da yer alan bir üniversite olup, mezunları kısa sürede iş bulan üniversitedir. Amacımız gençlerin fikirlerini silikon vadisine, bilişim vadisine taşımaktır. Arge çalışmalarını geliştirmeye çalışıyoruz.Bilişim vadisi gibi Kalyon PV kullanıcısıyız. Vadiden önce bizim güneş enerjisi santralimiz yapıldı. Üniversitemizin enerjisinin nerdeyse tamamı buradan karşılanıyor. Çevreci yeşil bir kampüsümüz var.Görmeyeni pişman eden göreni aşık eden çevreci bir kampüsümüz var. Biz, temiz ve yenilenebilir enerjiyi geliştirmek için araştırmalarda bulunuyorz.Yenilenebilir enerjinin sadece araştırmacı ve tüketicisi değil, araştırmacı, geliştirmeci ve üreticileri olmak istiyoruz." dedi.

ÖNEMLİ İŞBRİLİĞİNİN İLK ADIMI

Yapılan konuşmalar sonrasında çalıştay devam ederken Bilişim Vadisi ve Kalyon PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde ilk olarak konuşan Şeherli ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bilişim Vadisi,üniversitemiz ve Kalyon PVarasında bugün çok önemli bir işbirliğinin ilk adımı atılıyor. bunun çok önemli çıktıları olacak. Elimizde çok önemli dokümanlar var. Bu iş birliginin gerektirdiği çalışmaları yapacağız.Bu iş birliğinde emeği geçen Kalyon PV ve bilişim merkezine ayrıca Cemal Kalyoncu ve Haluk kalyoncuya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

1 MEGAWATTLIK ENERJİ

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu; "Türkiye'de ilk ve tek yerli güneş paneli üreticisi bizim için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Bugün burada yapmış oldukları alt yapı ve yatırımların ülkemizin önemli adımlarından birisi olan yine arge ve teknoloji inovasyon üstü bilişim vadisi dediğimiz bir yerde bir iş üyeliği ile taçlandırmış olmaları ve bu göstermiş oldukları teveccühten dolayı Kalyon PV yönetim kurulu üyesi Kübra hanıma ve nezdinde tüm Kalyon ailesine teşekkür ediyorum. Bilişim vadisi olarak burada yapmış oldukları yatırım ve hizmetle burada özellikle altını çizmek lazım bu bilişim vadisine bir armağan olarak verilen 2 bin 619 adet panel yaklaşık 1 megawatt. Bilişim vadisinin bugün tüm girişimcilerin kullandığı enerji ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. Böyle bir hizmeti sundukları için AR-GE'ye ve inavasyona yapmış oldukları yatırım için kendilerine burada tekrardan teşekkür ediyor müteşekkür oldum." açıklamasında bulundu.

"2 BİN ÇALIŞANIMIZ VAR"

İmza töreninde konuşan Kübra Kalyoncu Şeherli, "Ben Bilişim Vadisini Türkiye'nin silikon vadisi olarak adlandırmak istiyorum.Çünkü gerçekten bizim için çok kıymetli ve türk mühendisleri adına,enerji adına,yazılım adına hem de arge adına sayabileceğimiz nice yeni girişimler adına bilişim vadisi bizim için çok kıymetlidir. Aynı zamanda, fabrikamız gibi yerli ve milli teknoloji desteği açısından gerçekten çok önemli hamleleri olduğunu düşünüyorum. Aslında çalıştayda çok bahsedildi. Ama ufak bir şekilde yine değinmek istiyorum. Bir yıl önce, hem fabrilkamızın açılışı hem sayın genel mdürümle tanışmamız hepsi tam tevakkuf gibi oldu.Bir yıl önce, fabryakı açmadan 8 ay öncesinde fabrikada sadece dört duvar bir beton vardı. Ne bir makine, ne bir çalışan bulnuyordu. 16 kişi böyle sadece genel standart işleri gerçekleştiriyordu. Bu 16 kişiden, bugün geldiğimiz nokta tam bir yıl sonra yaklaşık ikibin çalışanımız var." diye konuştu.

(Ahmet Serdar İbrahimcioğlu)

100 KİŞİLİK AR-GE EKİBİ

Fabrikadan bahsetmeye devam eden Şeherli, "Bir yıllık süre içerisinde, mavi yakasından mühendisine, üst düzey yöneticine kadar, kadromuzda bulunan herkes özverili çalışmaları ile fabrikamızı bu noktalara getirdi. Ben, bu noktada üretilen yerli şuan bilişim vadisi üretim görmekten gerçekten hem duygulanıyorum hem de büyük bir onur duyuyorum. AR-GE'ye değinmek gerekirse bizim yaklaşık iki bin üç bin metrekarelik totalde yüzbin metrekarelik bir AR-GE alanımız var ve bu alanda yüz mühendisimiz AR-GE için çalışıyor. sadece Kalyon PV araştırmaları için değil, bizim çok fazla ortak çalıştığımız kurum ve üniversitelerde bulunuyor. Söz konusu bunlardan tabiki istediği artık tabi biraz torpilli gibi olacak ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırmamıza en başından beri devam ediyor. Değerli akademisyenlerimizle birlikte şimdi bilişim vadisi de ortaklığa gireceği için gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün küçük bir adım atıyoruz aslında büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun teşekkürler" dedi.

(Türkay Dereli)

Konuşmalar sonrası iş birliği protokolü imzalandıktan sonra, hep birlikte Bilişim Vadisindeki tasarım merkezi ve 176 kişilik tam donanımlı derslik gezildi.