‘Keskinoğlu’nun tamamını alacağız’

Selanik göçmeni Ömer Matlı'nın Bursa
'nın Cambaz köyünde mandıracılık ve soğan ticaretiyle temellerini attığı Matlı Holding, son yıllarda gösterdiği hızlı büyüme atağıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Eylül ayında Ankara
Polatlı'da 90 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 8'inci fabrikasını hizmete alan aile, 225 milyon liralık yatırımla da hayata geçireceği Diyarbakır
tesisinin de temelini attı. Bir ay içinde de Niğde
'de 10'uncu fabrikasının temelini atmaya hazırlanan Matlı'nın 11'inci fabrikanın adresi ise Erzincan
olacak... Anadolu
'da birçok ilde daha yem fabrikası yatırımı yapmayı planladıklarını söyleyen Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım' sözünü kendimize düstur edindik. Hep yeni şeyler söyleyen tarafta olacağız ve yatırıma üretime ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.
SÜREÇ ÜÇ AYDA TAMAMLANIR
Yem sektöründe aylık 150 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük yem üretim kapasitesine sahip olan Matlı, yumurta üretiminde de devler ligine girmeye hazırlanıyor. Tiryaki Holding
ile ortak kurdukları Tima Yem'le Keskinoğlu Tavukçuluk'un yüzde 20'lik hissesini devraldıklarını hatırlatan Matlı, geri kalan yüzde 80 hisseyi de almak için sürecin devam ettiği bilgisini verdi. Markayı tekrar eski parlak günlerine kavuşturmak için motivasyonlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Özer Matlı, "Heyecanlıyız..." diye konuştu. Keskinoğlu Tavukçuluk'un geri kalanını da Tima Yem ile alacaklarını söyleyen Matlı, "Satın alma işletme sermayesiyle birlikte 1.5 milyar TL'ye mal olacak. Bir kuruş kredi kullanmadan bu süreci üç ay içinde tamamlayacağız. Yatırımlarımızı kredi kullanmadan özkaynaklarımızla yapıyoruz" diye konuştu... Sürecin sorunsuz devam ettiğini söyleyen Matlı, şunları kaydetti: "Burdan markasıyla yumurta üretimi yaptığımız için sektörü biliyoruz. Üç ay içinde şirketin tamamının sahibi olacağız. Keskinoğlu'nda 2.500 kişi çalışıyor ama 4.500 kişiye çıkacak bir yapı var. Keskinoğlu ile beraber Türkiye'nin en büyük yumurta üreticisi olacağız."
AYNES'TE İŞTAHIMIZ YÜKSEK
ÖZER Matlı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF) Satış Komisyonu Başkanlığı tarafından 667 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan Aynes Gıda ile de ilgilendiklerini söyledi. "Bizim kökümüz sütçülüğe dayanıyor. Bu nedenle Aynes'te de iştahımız yüksek, bildiğimiz bir iş" diyen Matlı, şunları anlattı: "Orada pazar belli marketlerin kontrolünde, ya onlarla işbirliği yapacaksınız ya da uzun soluklu koşacaksınız. Bu tür firmaların birileriyle entegre olması gerekiyor. Onun için de ikilemdeyiz, araftayız."
YURTDIŞINDAN SATIN ALMA YAPABİLİRİZ
AVRUPA'NIN bir ve iki numaralı yem üreticisi firmanın kendilerine ortaklık teklif ettiğini söyleyen Matlı, "İki firma ortak olup bizimle yatırım yapmak istiyordu. Ama para benim için bir şey ifade etmiyor. Büyümek için ortağa ihtiyacım yok. Kendimizi satacak şirket olarak değil, satın alacak bir şirket olarak konumlandırıyoruz. Kazakistan ve Ukrayna'dan davet var. Yurtdışında da satın alma yapabiliriz" dedi.
BURSALI OLARAK DİYARBAKIR'A İMRENDİM
200-250 kişinin çalışacağı Diyarbakır fabrikasını 2022 yazında devreye alacaklarını anlatan Matlı, şehirde gördüğü büyük gelişimden çok etkilendiğini söyledi. "Buradan gördüğüm Diyarbakır bambaşkaydı" diyen Matlı şunları anlattı: "Bir Bursalı olarak şehirleşmeye imrendim. Daha önce toplantılar için gitmiştim ama şehri görmemiştim. Diyarbakır'ı Diyarbakır yapmak için devlet üzerine düşeni yapıyor. Biz iş dünyası olarak ne yaptık diye düşündüm. Yaptığım yatırımdan da bambaşka bir keyif alıyorum."
BESİ ÇİFTLİKLERİ KURACAĞIZ
ŞİRKETİN temellerinin atıldığı Cambaz Köyü'nde kurdukları Ömer Matlı Akademi ile hayvancılık ve sütçülük konusunda sektöre eğitim desteği verdiklerini söyleyen Özer Matlı, "Besi yatırımları yapmak istiyoruz. Entegre besicilik için sözleşmeli modeli çok önemli buluyorum. Türkiye'nin farklı yerlerinde besi çiftlikler ile ilgili satın almalar yapacağız. Kooperatifleşmeyi başlatacağız bir anlamda" diye konuştu.