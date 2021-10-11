İstanbul Finans Merkezi yasasında geri sayım başladı





Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar Damga Vergisi'nden, bu kağıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak. Yurtdışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden vergi uygulanmayacak.