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Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:01 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:08

İstanbul Finans Merkezi yasasında geri sayım başladı

Eda IŞIK Eda IŞIK
İstanbul Finans Merkezi yasasında geri sayım başladı

AK Parti, İstanbul Finans Merkezi kurulmasına ilişkin kanun teklifine hız verdi. Merkez Bankası, tüm kamu bankaları, uluslararası kuruluşlar bu merkezde toplanacak. ABD'deki Wall Street gibi tasarlanacak ticaret merkezinde kuruluşlara geniş vergi muafiyeti gibi birçok ayrıcalıklar sağlanacak.

Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor. Kuruluşlara özel istisnalar getirilecek. Bu kapsamda işlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden istisna olacak.



Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar Damga Vergisi'nden, bu kağıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak. Yurtdışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden vergi uygulanmayacak.



İstanbul Finans Merkezi bölgesinde istihdam edilen personelin yurtdışındaki çalışma sürelerine göre gelirlerinin bir kısmı gelir vergisinden, damga ve harçlardan muaf tutulacak.



İstanbul Finans Merkezi bölgesinin tüm altyapı ve üstyapı işletilmesi ve yönetilmesi Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulması planlanan şirket tarafından gerçekleştirilecek.



Finans bünyesinde katılımcılar ile yabancılar arasında yapılacak sözleşmelerde taraflar hukuk seçimi yapabilecek. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde bulunan taşınmazlar, projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak.

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İstanbul Finans Merkezi yasasında geri sayım başladı
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