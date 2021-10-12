Mesaj sanal tehlike gerçek: Sosyal medya isteği kabusu oldu

Hergün yeni yöntemlerini, yeni insanlar ve yeni meslek grupları üzerinde denemeyi sürdüren dolandırıcılar, bu sıralar sosyal medya üzerinden hukukçuları ve gazetecileri hedef almaya başladı. Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da avukat İlkay Cengiz oldu. Cengiz, İnstagram'da 'Avukatımdan Şikayetim Var' isimli hesaptan mesaj isteği aldı. Mesaj isteği alması sıradan ancak mesaj isteğini kabul ettikten sonra yaşanacaklar sıra dışıydı. Mesajda avukat Cengiz adına şikayet bildirimi olduğu, konuyla ilgili bilgisi olup olmadığı soruldu. Konunun ne olduğunu soran Cengiz'e bir link gönderildi. Linke tıklamamasına rağmen mesaj isteğini kabul ettiği anda hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Bu durumu ise mail adresine gelen bir iletiyle anladı.

HESABI ELE GEÇİRİLDİ, TANIDIKLARI BİNLERCE LİRA GÖNDERDİ

Ertesi gün avukat İlkay Cengiz'e gelen mailde, gece saatlerinde İnstagram hesabına Ankara'daki bir telefondan yeni giriş yapıldığı yazılıydı. Dahası hesabındaki telefon numarası ve mail adresi de değişmişti. Arkadaşından İnstagram hesabına baktığında ise kendisine ait olmayan bir paylaşım gördü. Paylaşımda, "Samet Bey sayesinde 40 dakika içinde 4 bin 700 TL yatırım ile 106 bin TL kazanç elde ettim. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar ihtiyacı olan mesaj atsın, Samet beye yönlendireceğim'' yazdığı ve sahte bir dekont paylaşıldığını gördü. Bu paylaşımlar her gün devam etti. Daha vahimi de bazı arkadaşları, yaşı büyük aile dostları ve teknolojiden az anlayan tanıdıkları hesabından paylaşılan bankaya bilgisine istinaden dolandırıcılara para bile gönderdi.

"ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNİ CİDDİ ANLAMDA ETKİLİYOR"

İlkay Cengiz, Instagram'a ulaştı ancak 'Türkiye'ye ve Türk Vatandaşlarının hesapları hakkında hiçbir surette bilgi verilmediği' yanıtını aldı. 4 binden fazla şikayete rağmen hesabı kapatılmayan avukat Cengiz, yatırım yapmak istiyormuş gibi dolandırıcılarla iletişime geçti ve aldığı telefon numaraları, şüpheli isimleri, banka bilgileriyle savcılığın yolunu tuttu ve suç duyurusunda bulundu. Ele geçirilen hesapların dolandırıcılık için kullanıldığını anlatan Cengiz dilekçesinde, "Dolandırıcılık ile toplanan paraların tamamının, yabancı ülkelerdeki bir takım hesaplara transfer olduğunu, ülkemizin ve vatandaşlarımızın ekonomisini de ciddi anlamda etkilediğini her geçen gün görmekteyiz" dedi. SABAH'a konuşan İlkay Cengiz, özellikle hukuk camiasının bu gibi konularda çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle herkese açık hesaplarda dikkat edilmesi gereken konu sizin de tanımadığınız kişileri takip etmemeniz ve gelen mesaj isteğini kabul etmemenizdir. Size gönderilen linki kabul etmekten bahsetmiyorum. Ben de yeni öğrendim ki, gönderilen linki kabul etmek artık tarihe karışmış. İnstagram'ın herkese açık hesaplardaki yeni güvenlik açığı, karşılıklı takipleşip mesajlaşmakmış." diye konuştu.