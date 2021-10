THY ve Kuveyt Türk güçlerini Miles&Smiles programında birleştirdi

Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, THY ve program ortağı hava yolu firmalarıyla yapacakları uçuşlardan ve alışveriş harcamalarından mil kazanacak. Biriktirdikleri millerle THY ve program ortağı hava yolu firmalarının uçuşlarında kullanmak için 'ödül bilet' ve THY uçuşlarında kullanabilecekleri 'refakatçi bileti' alabilecek olan kullanıcılar, ayrıca anlaşmalı program ortaklarında mil harcayabilecek ya da ücretsiz kabin yükseltme hizmetinden yararlanabilecek.



13 MİLYON İLYON ÜYESİ VAR



THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, 1989 yılında hayata geçirilen yolcu sadakat programı Miles&Smiles 13 milyon üyesi, 200'den fazla program ortağı ve Star Alliance gücü ile dünyanın en iyilerinden biri olarak büyümeye devam ettiğini söyledi.

Olmuştur "Üyelerimize sadece uçuş esnasında değil, hayatın her anında avantaj sunuyoruz. 13 farklı sektördeki ayrıcalıklar ile mil kazandırıyor, ödül biletler ile tekrar uçuşlarımızda ağırlıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY'nin sadakat programı Miles&Smiles'ın ve ülkemizin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın program ortaklığını duyurmaktan mutluyuz. Her iki markanın ortak müşterisi olan üyelerimizin bu anlaşmadan büyük bir memnuniyet duyacağına inanıyorum" diye konuştu



ORTAKLIĞIMIZ İKİ SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK



Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu olarak katılım finans sektöründe bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin hizmetine sunacağımız Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarıyla, her yolculuğun iz bırakan anlamlı bir deneyime dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 'Anlamlı deneyimlerin eşlikçisi' olarak sunacağımız avantajlarımızla müşterilerimiz Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını güvenle tercih edecek ve kullanacak. Düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına en uygun faydaları sağlayacağız. Bu ortaklığımızın hem finans hem de havacılık sektörüne yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum" dedi



MİL KAZANDIRAN BANKA KARTI



Mil kazandıran banka kartı çıkartan Kuveyt Türk, normalden yüzde 10 daha fazla Mil kazanma imkânını banka kartı müşterilerine sunacak. Müşterilerin daha kolay ve daha fazla Mil kazanacağı bir kurguya sahip olan Miles&Smiles Kuveyt Türk kartları, seyahati kolaylaştıran lounge hizmetleri, ücretsiz seyahat sigortası ve otopark hizmetlerinin yanı sıra sonradan sunacağı vade farksız taksit imkânıyla da müşterilerinin yanında olacak.

BUSİNESS KARTI TİCARİ FİRMALAR DA KULLANABİLECEK



Bankanın ticari müşterilerine sunacağı Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla da sektörde bir ilki hayata geçirilecek Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kartı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabilecek. Ayrıca kart, firmaların ortak ve çalışanlarına yönelik ana karta bağlı ek kartlarla mil kazandıran yapısıyla da öne çıkacak. Böylece, şirket adına yapılacak harcamalar ek kartlarla yönetilebilecek ve yapılan harcamalardan mil puan kazanılabilecek. Kazanılan milleri, ana kart veya ek kart kullananlar uçuşlarında ya da diğer ihtiyaçlarında değerlendirebilecek. Business kredi kartı, ticari müşterilerin şirket harcamalarına ek olarak günlük ihtiyaçları da düşünülerek yüksek mil kazanım oranlarıyla dikkat çekecek