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Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:40

Yönetici ve yaşam koçu Rana Kaplan yılın lideri seçildi

ABBAS ÇAKAR
Yönetici ve yaşam koçu Rana Kaplan yılın lideri seçildi

Ülkemizde koçluk uygulamalarını kurumlarda ilk defa başlatan ve son yıllarda sadece ülkemizde değil pek çok Avrupa ülkesinde ses getiren çalışmalara imza atan Kocaelili Rana Kaplan, Sales Network Summit’te hizmet sektörü kategorisinde yılın lideri seçildi.

Sales Network Topluluğu tarafından, bu yıl 5'incisi düzenlenen Sales Network Summit 'te ülkemizin önde gelen büyük ölçekli kurumlarının temsilcilerinden, profesyonel jüri değerlendirmesi sonucu 12 farklı kategoride yılın liderleri seçildi. Etkinlik içinde yer alan ve bu yıl ilk kez organize edilen LiSA2021 (Leadership in Sales Awards) ödül galası kapsamında ise kendi isminde Kocaeli ve Almanya'da kurmuş olduğu yönetici ve yaşam koçluğu akademisinin sahibi Rana Kaplan, hizmet sektörü kategorisinde yılın lideri seçildi.

HİZMET KATEGORİSİNDE

Satış fonksiyonunun 21. yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre dönüşmesine, gelişmesine ve güçlenmesine liderlik etmek amacıyla kurulan Sales Network'ün ödül töreninde jüri tarafından hizmet sektörü kategorisinde yılın lideri olarak seçilen ve ödülünü alan Kaplan, almış olduğu ödülden dolayı duymuş olduğu mutluluğu dile getirerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

RANA KAPLAN KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan Rana Kaplan, aynı yıllarda üniversitenin Teknik Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Pek çok kurumda Kurum İçi İç Koçluk Projesinde Yönetici Koçluğu görevlerinde bulundu. Kişisel Gelişim eğitimleri vermekle birlikte bu eğitimlerin tasarım ve geliştirme çalışmalarında aktif rol aldı. Pek çok banka ve büyük kurumda eğitimler verdi. Son 11 yıldır Eğitmen ve Koç olarak birçok özel projede görev aldı. Kurumsal Koçluk uygulamalarının yanı sıra Yaşam Koçluğu, İlişkiler Koçluğu, Öğrenci ve Ebeveyn Koçluğu'da yaptı. Ülke çapında onlarca Sosyal Sorumluluk Projesi yöneterek binlerce kişiye dokundu. 2021 yılında "Koçluk Kitabı' N" isminde bir kitap çıkarttı.

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Yönetici ve yaşam koçu Rana Kaplan yılın lideri seçildi
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