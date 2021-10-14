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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Son 1 yılda reel getirinin lideri Borsa

Son 1 yılda reel getirinin lideri Borsa
EYLÜL sonu itibarıyla son 1 yılda yatırımcısına reel bazda kazandıran tek yatırım aracı borsa oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0.53 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti. Mevduat faizi (brüt) yüzde 0.01, euro yüzde 0.43, dolar yüzde 0.44, külçe altın yüzde 0.66 ve BIST 100 Endeksi yüzde 2.34 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.67 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, yüzde 12.38 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.96 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 5.14, euro yüzde 5.32, mevduat faizi yüzde 7.9, DİBS yüzde 10.62 ve külçe altın yüzde 12.53 yatırımcısını kayba uğrattı.

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Son 1 yılda reel getirinin lideri Borsa
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