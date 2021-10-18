Vakıf GYO “Ankara’nın yeni havası” Cubes Ankara projesini satışa sundu

Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO'nun Ankara'daki yeni projesi Cubes Ankara, "Ankara'nın yeni havası" sloganı ile satışa sunuldu. Ankara'nın yeni cazibe merkezi Çukurambar'da ve yatırım potansiyeli son derece yüksek bir bölgede, toplam 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu projede yaşamın 2023'te başlaması planlıyor.

Bu yıl 25. yılını kutlayan Vakıf GYO'nun 1,35 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Cubes Ankara; farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan konut, ofis, ticari ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Proje 1+1'den, 6+1'e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan açık koşu parkuru, çatı katına konumlanan fitness ve yüzme havuzuyla da dikkat çekiyor.

Vakıf GYO olarak geleneğin gücü ile geleceğin yaşam alanlarını inşa ettiklerini belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Sektörümüzün örnek kuruluşu olma hedefiyle projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vakıf GYO'nun 25'inci yılında başkentimiz Ankara'da hayata geçirdiğimiz Cubes Ankara'yı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek unsurlarla tasarladık. Cubes Ankara projesinin şirketimiz portföyüne dâhil olduğu günden itibaren, titiz bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla Ağustos ayının başında inşaat uygulama sürecini başlattık. Çukurambar'ın değişen ve gelişen çehresine uygun fiziksel ve sosyal unsurlara sahip yatırımımız, sadece proje içerisinde yaşayanlara değil, çevresine de sosyal ve kültürel yönden hizmet verecek nitelikte" dedi.

ANKARA'NIN SOSYAL YAŞAMINA DİNAMİZM GETİRECEK

Onur İncehasan, yeni projeler geliştirirken hem Türkiye hem de dünyadaki kentsel ihtiyaçları göz önüne aldıklarını da söyledi. Şehir merkezinde oldukça dinamik bir bölge olan Çukurambar'ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, "Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek. 7/24 yaşayan, kendinden bahsettiren dinamik bir yapıya sahip bir projeden söz ediyoruz. 2023 yılında tamamlama hedefinde olduğumuz projemize henüz satışa sunulmadan önce bile gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Projemizin sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak gösteri merkezi, yüzme havuzu, spor, gurme ve alışveriş alanları ile şehrin dinamik yaşamına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞA DOSTU MALZEMELERLE TASARLANDI

Satılabilir ve kiralanabilir nitelikteki ofis, restoran, kafe, alışveriş alanlarıyla 7/24 her türlü ihtiyaca karşılık vermeyi hedefleyen Cubes Ankara, kentin merkez noktalarına dakikalar içerisinde ulaşabilme imkânı sunuyor. Yeşilden vazgeçemeyenler için kat bahçeleri, teraslar ve ortak alanların da sunulduğu Cubes Ankara, çocuklara, evcil hayvanlara, doğaya ve engellilere dost bir proje olarak öne çıkıyor. Doğa dostu malzemelerle tasarlanan Cubes Ankara projesi, enerji tasarrufu, geri dönüşümü ön planda tutan sistemi, dünya standartlarındaki dış cephesi ve mimari çözümleri ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak.

Cubes Ankara Proje bilgileri

Yatırımcı Firma: Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (%100)

Proje Adı: Cubes Ankara

Konumu: Çukurambar, Ankara

Kapalı İnşaat Alanı: 216.932 m2

Toplam Bağımsız bölüm sayısı: 916

Toplam Blok sayısı: 4

A1 Blok: 10 Bodrum Kat + Zemin kat + 33 Normal Kat

A2 Blok: 10 Bodrum Kat + Zemin kat

B1 Blok: 10 Bodrum Kat + Zemin kat + 24 Normal Kat

B2 Blok: 10 Bodrum Kat + Zemin kat

Konut, Ofis, Home Ofis ve Ticari Üniteler

Yatırım Değeri: 1,35 Milyar