Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Tüm Türkiye için devreye alınacak

"TÜM VERİLER ETKİLEŞİM HALİNDE OLACAK"

Veri üreticisi kurumların, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda paylaşılan, resmi işlemlerde kullanılabilir olarak belirtilen coğrafi verilerini de güncelleyeceğini aktaran Oktay, bu çalışmayla da ilgili resmi kuruma gitmeden yüzme ve içme suyu kalitesinden solunan havanın kalitesine, orman sınırlarının ve verimli toprakların korunması için verilen mücadeleden sanayi tesislerinin etkin doluluk ve üretim kapasitesi durumlarına kadar tüm verilerin etkileşim halinde olacağını belirtti.

Oktay, böylece bir alanla ilgili değerlendirmenin doğru yapılabileceğini, yanlış bir yatırım kararı verilmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.

2022 yılı sonuna kadar veri üreticisi kurumlar tarafından paylaşılan verilerin "resmi işlemlerde kullanılabilirlik" oranının yüzde 100'e çıkarılacağını bildiren Oktay, "Daha yeşil, daha üretken ve daha erişilebilir bir Türkiye için tüm veriler sistem üzerinde hem vatandaşımızın erişimine açık hem de yatırımcıların önünü açacak şekilde tek bir platformda erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirilecek. Böylece şehirlerimizin nefes almasını sağlayan doğal kaynaklarımız ile gıda kaynaklarımız vatandaşlarımızla birlikte korunacak, yatırımcılara ise bu doğal kaynaklar dışındaki yatırım için uygun alanlara yönlendirme sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

GÖKTÜRK-1'İN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK

Türkiye'nin uydu görüntüsü ve hava fotoğrafı gibi harita altlıklarının güncellenmesi kapsamında Göktürk-1 uydu görüntülerinin temin edilmesi ve görüntü altlıklarının kamu kurumlarına sunulmasına ilişkin maliyet analizinin tekrar çalışılmasının da kararlaştırıldığını belirten Oktay, "Bu çalışma, yerli ve milli Göktürk-1 uydu görüntülerinin topraklarımızı koruma ve kullanma noktasında etkinliğini en üst noktaya taşımış olacak. Ayrıca, koruma altında olan mera, yayla, orman gibi verimli arazilerimiz ile tabiatımızı koruma noktasında yasal olmayan faaliyetlere karşı anında müdahale için sürekli ve anlık izleme imkanı getirilecek." ifadesine yer verdi.

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ PLATFORMU, E-DEVLET ALTYAPISI İLE ENTEGRE EDİLECEK

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunun, Dijital Türkiye Platformuna entegre edilmesi, verilere erişimin herkes tarafından ve tek bir noktadan bütüncül bir yaklaşımla sergilenmesi ile sistemin işletme modeline, maliyetine ve yönetimine ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Türksat AŞ tarafından çalışma yapılacağını bildiren Oktay, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun, e-devlet altyapısı ile entegre edilmesiyle vatandaşların e-devlet şifresi ile mülkünün tüm bilgilerine, toprağını nasıl kullanabileceğine ilişkin verilere erişebileceğini söyledi.