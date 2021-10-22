Girişimci Salih Avcıoğlu: Türk mobil oyunları sektöre damga vuracak

Oyun yazılımı sektörü, teknolojiyi üretirken kullanabilen ve mesleğine entegre edebilen girişimler ile her geçen yıl daha da büyüyor. Potansiyel sahibi oyunlardan oyun deneyimini geliştiren teknolojilere ve oyuncu destek mekanizmalarına kadar geniş bir yelpazenin bulunduğu sektörün öne çıkan firmalarından biri de yazılım şirketi SAG Games. Yönetim ve bilişim sistemleri uzmanı, bilgi teknolojileri alanında hizmet veren Salih Avcıoğlu'nun kurucu ortağı olduğu şirketin hedefi büyük. Yurt içinde ve yurt dışında önemli projelerde yer alan, "adli bilişim ve siber güvenlik" ile "kişisel güvenlik" alanlarında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Avcıoğlu, Peak Games ve Dream Games gibi Türk kökenli şirketleri örnek aldıklarını, yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedeflediklerini söyledi.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN BAŞARISI BİZİ CESARETLENDİRDİ"

Oyun teknolojileri pazarının 2022 yılına kadar tüm dünyada 196 milyar dolara yükselmesinin beklendiğinin altını çizen Salih Avcıoğlu, Türkiye'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Türk startup'ları için 2022'den büyük beklentileri olduğunu vurgulayan başarılı girişimci, şöyle konuştu: "Pandemi ile birlikte evde kalma süreci artınca oyuncu yazılımı alanında da büyüme hızı arttı. E-sporun popülerleşmesiyle de sektör inanılmaz bir büyüklüğe ulaştı. Türkiye oyun pazarı 1 milyar dolar hacme ulaştı. Peak Games, Dream Games, Rollic gibi markaların başarıları Türk yazılımcıları daha da cesaretlendirdi. Dünya ölçekli firmaların yatırım yapmak isteyeceği, potansiyeli olan özgün fikirlere odaklanarak, özellikle de mobil oyun alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz."