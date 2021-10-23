Bloomberg: Türkiye öne çıkıyor

Akbank
Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer
'in eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti, Türkiye
'nin ekonomik ve kültürel bağlarını geliştirmek için ABD'de düzenleyeceği etkinlikler serisini Bloomberg New York Genel Merkezi'nde düzenlenen panelle başlattı.
Panelin açılışında konuşan Bloomberg LP'nin Sahibi ve Kurucusu Michael Bloomberg, pandemi sonrası ekonomik toparlanmada Türkiye'nin konumunun önemli olduğunu belirterek, büyüme performansı, coğrafi konum ve ticaret politikaları bağlamında Türkiye'nin öne çıktığını söyledi.
Bloomberg, "Türkiye'de hızla gelişen e-ticaret şirketleri var. Türkiye'deki, iklim değişikliği ve sıfır emisyon gibi konulardaki taahhütleri çok olumlu değerlendiriyorum. Panele ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
ÖNEMLİ GÖREV
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de, "Türkiye'yi tanıtmak, ekonomik potansiyelini ve gücünü anlatmak, ABD'yle olan diplomatik, ekonomik ve kültürel bağlarını geliştirmek bizim için çok önemli bir görev. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.