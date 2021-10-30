THY’den kıtalar arası uçuşlarda yeni ikram kararı





GECE UÇANLAR İKRAMINI İSTEDİKLERİ ZAMAN ALABİLECEK



THY, kıtalar arası yaptığı uçuşlarda 'business class' ikramları yolcuları için özel olarak hazırladığı taze içecekler ve sıcak havlu servisi ile başlayıp, zengin kahvaltı çeşitleriyle devam edecek.Türk ve dünya mutfaklarının en güzel örneklerinden oluşan yemek servisleri, uçan aşçılar tarafından sunulacak.

