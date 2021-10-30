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Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

THY’den kıtalar arası uçuşlarda yeni ikram kararı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den kıtalar arası uçuşlarda yeni ikram kararı

Yüksek standartlarda hijyen önlemleri alarak salgının başlangıcında ikram servisinde geçici süreli değişiklik yapan Türk Hava Yolları (THY) uçak içi ikramlarında salgın öncesi döneme dönüşünü sürdürüyor.

THY yarından itibaren kıtalar arası 'business class' uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor. Böylece yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla 25 Ağustos 2020'de durdurulan ikramlar dünya genelinde artan aşılama oranı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcular ile yeniden buluşmuş olacak.



GECE UÇANLAR İKRAMINI İSTEDİKLERİ ZAMAN ALABİLECEK

THY, kıtalar arası yaptığı uçuşlarda 'business class' ikramları yolcuları için özel olarak hazırladığı taze içecekler ve sıcak havlu servisi ile başlayıp, zengin kahvaltı çeşitleriyle devam edecek.Türk ve dünya mutfaklarının en güzel örneklerinden oluşan yemek servisleri, uçan aşçılar tarafından sunulacak.



Uçuşunu gece gerçekleştiren yolcular ise servis zamanını kendilerinin belirleyebildiği 'Dine on Demand' ile seçimi yapmaları durumunda istedikleri saatte ikramlarını alabilecekler.

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TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINDAN LEZZETLER

Kıtalararası uçuşlarda 'business class' ikramlarının başlayacak olmasını sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Yarın akşam yemeğinizi Miami manzaralı uçağımızda mı yoksa Tokyo manzaralı uçağımızda mı almak isterdiniz? Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleri, kıtalararası uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle yeniden buluşuyor" ifadelerini kullandı.

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THY’den kıtalar arası uçuşlarda yeni ikram kararı
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