Yeni sanal dünya Metaverse

Giriş Tarihi: 30.10.2021

İnternetin evrim geçirmiş hali olarak bakılan metaverse geleceği şekillendirmeye hazırlanıyor. Büyük teknoloji şirketleri bu kurgusal evrene yatırım yapmak için kolları sıvadı bile. Yeni sanal dünya burası olacak