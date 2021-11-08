Trendyol ile BMD’den perakende için güç birliği

E-ticaret platformu Trendyol ile Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD), perakende sektörünü desteklemek amacıyla güç birliği yaptı. Bu kapsamda Trendyol perakendecilere erken ödeme yaparak nakit akış desteği sağlayacak. Platform, satıcıların ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarını sağlayarak satış hacimlerini artırmayı hedefliyor. Trendyol aynı zamanda BMD'yle birlikte Trendyol Akademi
'deki eğitimleriyle perakendecilere e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları gibi birçok farklı alanda gelişim olanağı sunacak. Perakendeciler, Trendyol Akademi'de 350'den fazla eğitime ve içeriğe ulaşabildiği gibi canlı yayınlara ücretsiz olarak katılabilecek.
EKONOMİYE KATKI
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin
, "Trendyol olarak Birleşmiş Markalar Derneği
ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Pazaryerimizde giyim, elektronik, ev&mobilya, kozmetik olmak üzere 4 farklı sektörden toplam 152 BMD üyesi firmanın 200'ü aşkın markasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu işbirliği sayesinde perakende sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece sektörün büyümesini desteklerken, ülke ekonomimize de pozitif katkı sağlayacağız" dedi.
YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ
KOBİ'leri daha fazla dijitalleştirerek, onların işini teknolojiyle, e-ticaretle büyütmenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Çetin, şöyle devam etti: "Ülkemizde e-ticaretin lider şirketi olarak değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve ülkemize döviz girişini artırmak için çalışıyoruz. Nisan 2020 itibarıyla başlattığımız KOBİ Destek Paketi ile esnaf ve KOBİ'lerimize bugüne kadar 750 milyon TL değerinde pazarlama, finansman ve eğitim desteği sağladık. Yerli üretimi destekliyoruz. Özellikle Anadolu
illeri Trendyol'dan her geçen gün daha fazla faydalanıyor. Üç büyük il dışındaki KOBİ'leri milyonlarca müşteriyle bir araya getirerek işlerini büyütmelerine destek oluyoruz. BMD'nin öncülüğünde başlayan bu işbirliği kapsamında, tüm satıcılarımızın ödeme vadelerini kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenledik. Bu uygulamanın tüm ekosistemimize pozitif etki yapacağına inanıyoruz."
14 GÜN ÖDEME VADESİ
BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel
de, "Türkiye'nin en büyük pazar payına sahip e-ticaret platformu Trendyol ile markaları birbirine daha yakınlaştırmak için mutabakat sağladık. Şu an için en öncelikli adım olan 14 gün ödeme vadesi gibi önemli bir girişim markalarımıza önemli bir finansman fırsatı olacaktır. Mmarkalarımız ve Trendyol'un karşılıklı büyüme hamleleri önümüzdeki aylara daha da olumlu yansıyacaktır" dedi.