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Giriş Tarihi: 2.1.2022 16:38

2022 araç muayene ücreti tarifesi belli oldu

2022 araç muayene ücreti tarifesi belli oldu

2022 yılına ait araç muayene ücret tarifesi belli oldu. Tarifeye göre yeniden değerlendirmeye alınan araç muayene ücretlerine yüzde 36.20 zam uygulandı.

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ OTOMOBİL İÇİN 507,40 TL OLDU

Tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti 372 TL 88 kuruştan 507 TL 40 kuruşa çıktı. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti 503 TL 86 kuruştan 685 TL 58 kuruşa yükseldi.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücreti 189 TL 98 kuruştan 258 TL 42 kuruşa çıkartıldı.

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2022 araç muayene ücreti tarifesi belli oldu
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