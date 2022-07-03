2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı: Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

4 Temmuz tarihiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zamları belli olacak. Bu noktada bekçiler, maaşlara gelecek zam miktarını merak ediyor. Bekçi maaşları Temmuz ayında zamlanacak. Peki, Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı