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Haberler Ekonomi Haberleri 2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı: Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 3.7.2022 10:24

2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı: Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı: Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Temmuz ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte, emekli maaşı başta olmak üzere milyonlarca memurun maaşına da zam gelecek. Bu noktada, gece kartalları olarak da bilinen bekçiler, alacakları maaş tutarını merak ediyor. Peki, 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

4 Temmuz tarihiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zamları belli olacak. Bu noktada bekçiler, maaşlara gelecek zam miktarını merak ediyor. Bekçi maaşları Temmuz ayında zamlanacak. Peki, Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı

ENFLASYON ORANI YARIN AÇIKLANACAK!

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşı yarın açıklanacak olan enflasyon oranı ile birlikte belli olacak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte 2022 Temmuz güncel bekçi maaşları belli olacak.

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2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı: Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
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