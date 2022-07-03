2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı: Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

4 Temmuz tarihiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zamları belli olacak. Bu noktada bekçiler, maaşlara gelecek zam miktarını merak ediyor. Bekçi maaşları Temmuz ayında zamlanacak. Peki, Enflasyon oranının ardından bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Temmuz zamlı bekçi maaşı
ENFLASYON ORANI YARIN AÇIKLANACAK!
Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşı yarın açıklanacak olan enflasyon oranı ile birlikte belli olacak.
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte 2022 Temmuz güncel bekçi maaşları belli olacak.