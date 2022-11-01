2023’e 1 milyarlık yatırım ile giriyor

Kaanlar Gıda, 2023'e dev yatırımlarla girmeye hazırlanıyor. Aydın'da Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri fabrikasını kurduklarını belirten Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan, "Fabrika 20 bin kişiye dolaylı istihdam sunacak" dedi.40 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan fabrikanın aynı zamanda ileri teknoloji makine ekipmanıyla donatılacağını da belirten Kaan, "Ürünler el değmeden üretilecek. Fabrikanın günlük süt işleme kapasitesi bin ton olacak. Üretim yapabilmek için 13 bin süt üreticisinden alım yapacağız. Bu aileler de 50 bin süt veren hayvanın beslenmesi için yem alacak. Bu da dolaylı ve doğrudan olarak bakıldığında en az 20 bin kişiye istihdam olarak hesaplanmalı. 2020 ile 2023 arası yaptığımız toplam yatırımların değeri 1 milyar liraya ulaştı" açıklamasında bulundu.Yeni fabrikada klasik üretimin yanı sıra ihracat değeri yüksek katma değerli ürünler de geliştirilecek. Toplamda 32 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kaan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu ülkelere ürün çeşidimizi artırma niyetimiz var. Bu doğrultuda ana hedeflerimizin başında AB ülkeleri gelecek. Uzun ömürlü UHT süt, peynir, kaşar, tereyağı gibi ürünler imal edeceğiz. AB ülkelerine sıvı protein üretimi yapacağız. İhraç ettiğimiz süt ürünlerinin sayısını da artıracağız."MÜSİAD Expo'nun Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade eden Abdurrahman Kaan, "Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden sahalara dönmüş olduk. Fuara yüksek bir katılım bekleniyor. Türkiye için önemli bir değere imza atılıyor" dedi.