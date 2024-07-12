2024 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları Antalya ANFAŞ’ta yapılacak

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında projelerin yarışacağı festival, 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya Expo Center fuar alanında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması için düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarında ilk yıldan bugüne 578 binin üzerinde takım ve 2 milyona yakın aday yarışmacı olarak başvurdu. İlki 2018 yılında düzenlenen ve her yıl giderek artan bir ilgiyle ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan kurumların desteği çerçevesinde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında yüzlerce TEKNOFEST projesi hayata geçti.

EV SAHİBİ ANTALYA'DA

2024 yılında TEKNOFEST AKDENİZ kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için bu yıl ilk kez Antalya ANFAŞ'ta 23 yarışmanın final değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Yapay zekadan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli odak alanlarda gençler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için projeleri ile kıyasıya bir yarışın içinde yer alacak.Ayrıca gün boyu etkinlikler, sunumlar, eğitimler ve deneyim alanları ziyaretçilere açık olacak. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve Başkanvekili Fatih Kabadayı, TEKNOFEST'in Antalya'da yapılacak olmasının kentin bir başarısı olduğunu ve TEKNOFEST'le ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde kamu ile paylaşacaklarını belirterek "TEKNOFEST yönetimi olarak bizlere güvenen, inanan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali. Ayakları yere basmayan tek festival olan TEKNOFEST bu yıl 1.6 milyondan fazla gencin yarışmalarına başvurduğu dünyan en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali olma özelliğini içinde barındırıyor. İlk defa 2018'de İstanbul'da yapılan festival, iki yılda bir İstanbul'da iki yılda bir Anadolu illerinden birinde gerçekleştirilir. Halka açık ve ücretsizdir.

