2024’te tarım işçisi arayışı artacak

Türkiye bir yandan işsizlik diğer yandan da işçi bulamama sorunu yaşıyor. Ara eleman ve meslek liseleri sorununda gelinen nokta Türkiye ekonomisini de kilitlemeye başladı. Uzun yıllar fabrikalarda yaşanan sorun tarım sektörüne de ulaştı. Birçok işadamı yüksek ücret tekliflerine rağmen tarlada hasat toplayacak eleman bulamıyor. EYT ile birlikte genel iş gücünde yüzde 8'e varan oranda kayıp da yaşandığını belirten iş dünyası temsilcileri kendi meslek liselerini kurarak yüksek burslarla öğrenci yetiştirmeye çalışıyor.Konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklama yapan tarım temsilcileri şunları söyledi: "Hem fabrikalarımızdaki tarım ürünlerini işlerken hem de tarlalarımızda ekim ve hasat yapılırken Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde işçi bulmakta ciddi problemler yaşıyoruz. Örneğin işlenmiş tarım ürünleri grubu olan şekerli, kakaolu ve unlu mamullerde ihracat tarafında ciddi siparişlerimiz var. Fakat yeterli personel bulamamaktan dolayı çalıştırmadığımız hatlarımız da var. Meslek lisesine rağbet azaldığı için teknik ve ara elemanda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Meslek lisesinin kalifiye öğrenciler yetiştiriyor olması bizler için çok önemli. Binlerce kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak özellikle ara eleman konusunda maalesef kan kaybediyoruz. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda bu konuya oldukça önem verildiğini görüyoruz. Zira karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de ara eleman ve teknik personel sıkıntısı. Kalifiye ara eleman sorununun çözümü mesleki eğitimlerin kalitesinin artırılmasında yatıyor."Mevsimlik işçi sorunu giderek büyüyor. Sektör temsilcileri, tarımda eleman bulunamadığı için üçte bir kapasiteyle çalışıldığını belirterek, "Günlük 500 TL yevyime veriyoruz. Ama adam bulamıyoruz. Birbirimizin elemanlarını almaya başladık. İşçilik sorununu çözmek için imece usulüne geçtik. Ama bazı ürünlerin henem toplanması gerekiyor. Hal böyle olunca sıkıntılar artıyor. 2024'te bu sorunun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çeşitli adımlar atmasını bekliyoruz" diyor.Mevsimlik işçiler yurdun birçok köşesine hasat zamanında Doğu Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu'dan giderek, üretime katkı sağlıyordu. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi mevsimlik işçi sorununu da tetikledi. Bu illerde yaşayan kişilerin farklı şehirlere gitmesi işçi sorununu daha da büyüttü.