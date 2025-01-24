2025’te 552 kara yolu projesi hayata geçirilecek

2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün 543, Emniyet Genel Müdürlüğünün 6, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üç olmak üzere toplam 552 projenin hayata geçirileceği kara yolu için 157 milyar 583 milyon lira bütçe ayrıldı.

Bu kapsamda birçok yeni projenin uygulanmasının yanında daha eski yatırım programlarında yer alan ve yapımı devam eden önemli projelerin de 2028 itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

YAPIMI SÜREN ESKİ PROJELER

Yapımı 1965 yılından bu yana süren Konya-Karaman arasındaki Bozkır-Hadim-Adiller yolu, 1974 yılından beri devam eden Zonguldak'taki Zonguldak-Ereğli yolu, 1976 yılından beri inşası süren Bolu'daki Nallıhan-Göynük ayrımı 1. bölge hududunun 2028'de hizmete alınması hedefleniyor.

Hatay'daki 1977'de yapımına başlanan Antakya-Hatay-Suriye hududu yolu ile Zonguldak-Karabük arasındaki Devrek-Zonguldak ayrımı- Karabük-Safranbolu yolunun da 2028 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Çalışmaları 1990'lı yıllardan itibaren başlayan Doğu Karadeniz Sahil Yolu, Antalya çevre yolları, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu, Samsun şehir geçişinin de söz konusu yıla kadar trafiğe açılması planlanıyor.

Yapımına 2000'li yıllarda başlanan Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla ayrımı, Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi yolu (Oyalı ayrımı-Cizre), Nevşehir-Niğde (Nevşehir çevre yolu dahil), Tekirdağ çevre yolu ayrımı-Muratlı D100 ayrımı yolu (Muratlı çevre yolu dahil), Çanakkale-Bandırma yolu (Lapseki-Biga Ayrımı), Erzurum-Bingöl-Diyarbakır yolunun da 2028'de devreye girmesi öngörülüyor.

"PROJELERİMİZ ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli ulaşım aracının kara yolları olduğunu belirterek, ülkede taşıma hizmetinin büyük bölümünün kara yolları üzerinden yapıldığını ifade etti.

Ekonomik kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük önemi olan kara yolu taşımacılığının, kendi bünyesi içinde başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğunu dile getiren Uraloğlu, diğer sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan kara yolunun, bu sektörleri olumlu veya olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Uraloğlu, kara yolu ulaşımının noktalar arasında kesintisiz taşımaya olanak vermesi, bu taşıma modunun esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olmasının söz konusu ulaşım türünün giderek daha da gelişmesine olanak verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kara yolu sektöründe öncelikli hedefimiz, mevcut ağın trafik güvenliğini artıracak, taşıt işletme maliyetini düşürecek ayrıca tüm ülkede yerleşme birimlerine her mevsim hizmet götürülmesine olanak sağlayacak geometrik ve fiziki iyileştirmelerin yapılması olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşabilmek için gerek sektörel düzenlemeler gerekse altyapı yatırımları ile büyük yol kat edilirken, bu doğrultuda kamu imkanlarının yanı sıra özel sektör işbirlikleriyle de pek çok çalışma planlanmış ve bir kısmı uygulamaya konmuştur."

Uraloğlu, 2003 öncesinde sadece 6 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını dile getirerek, ülkenin geri kalanında yolların çok kötü durumda olduğunu, birçok yolda iki aracın yan yana geçmekte zorlandığını anlattı.

Kara yolu alanında yolların geometrik standardını yükselterek, güvenli ve konforlu ulaşım ağıyla ülkenin refaha giden yolunu açtıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Otoyol ve bölünmüş yol yapım çalışmaları, ağır taşıt trafiği yüksek güzergahların bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, çevreci yolların yaygınlaşması, bakım çalışmalarının 7/24 sürdürülmesi neticesinde kara yollarımızdaki hizmet seviyesini, seyahat konforunu ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışıyoruz. Projelerimiz, çağın ihtiyaçlarına göre revize ediliyor. Yıllar önce yapımına başlanan kara yolu projelerinden bazıları, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi ve geliştirilmesi nedeniyle hala devam ediyor. Bu projeleri en kısa zamanda bitirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı hızlandırdık."