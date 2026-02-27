2025’in son çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 2,6 arttı

EN YÜKSEK PAY İKAMET AMAÇLI BİNALARDA

Kullanım amacına göre değerlendirildiğinde, yapı ruhsatı verilen binalarda iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar öne çıktı. Bu grupta toplam 46,8 milyon metrekare yüzölçümü kaydedildi. Sanayi binaları ve depolar ise 5,7 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.