2025’in son çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binalarda artış dikkat çekti. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve toplam yüzölçümü yüzde 2,6 arttı.
RUHSATLI YAPILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BELEDİYELERDEN
Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümünün %81,7'si belediyeler, %18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından düzenlendi.
EN YÜKSEK PAY İKAMET AMAÇLI BİNALARDA
Kullanım amacına göre değerlendirildiğinde, yapı ruhsatı verilen binalarda iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar öne çıktı. Bu grupta toplam 46,8 milyon metrekare yüzölçümü kaydedildi. Sanayi binaları ve depolar ise 5,7 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.
YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNDE YÜZÖLÇÜMÜ GERİLEDİ
2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, toplam yüzölçümü ise yüzde 1,5 azaldı. Buna karşın daire sayısı yüzde 3,1 artış gösterdi.
KULLANMA İZİNLERİNDE DE BELEDİYELER AĞIRLIKTA
Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümünün %84,7'si belediyeler, %15,3'ü diğer yetkili idareler tarafından verildi.
TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER NE SÖYLÜYOR?
Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binalarda yıllık bazda bina sayısı yüzde 4,7, daire sayısı yüzde 12,8 ve yüzölçümü yüzde 1,9 arttı. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzölçümünde yüzde 12,2'lik düşüş kaydedildi.
TÜİK, yapı kullanma izin belgesi tarafında ise takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre yıllık bazda yüzölçümünün yüzde 2,8 azaldığını bildirdi.