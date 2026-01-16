2026 Rize’de sondaj yapacağımız yıl olacak

Rize'de Enerji, Küresel Güvenlik ve Diplomasi, Uluslararası Rize Ayder Forum toplantısı düzenlendi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Prof. Dr. Halit Yerebakan, Dr. Ömer İleri, KKTC, Azerbaycan ve Gürcistan'dan bakan ve bakan yardımcıları katıldı. Forumda konuşan Bakan Bayraktar, 2026'nın Türkiye'de dönüşüm ve gelişim yılı olacağını belirterek, "Karadeniz bölgesinde 6 yeni sondaj gerçekleşecek. Bunlardan bir tanesi Rize Çayeli'nde. 2 bin 500 ila 3 bin metre daha deniz tabanından kazıp, 4 bin ila 4 bin 500 metrede olduğunu düşündüğümüz hidrokarbon kaynağını arayacağız. Ve 2026 bizim bu sondajı yapacağımız yıl olacak. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz 2 katına çıkacak. Osmangazi Yüzer Üretim Platformu'muzla da artık 8 milyon haneye yetecek doğalgazı kendimiz üretmiş olacağız" dedi. Gabar'da çıkartılan petrolün Terörsüz Türkiye Politikası'nın bir fragmanı olduğunu belirten Bayraktar, "2021 yılında gerçekleştirdiğimiz ve bugün 80 bin varil günlük üretime çıktığımız Gabar, Türkiye'de aranmadık, gidilmedik yer kalmasın stratejimizin bir sonucu. Türkiye terörden tamamıyla kurtulduğunda ekonomik ve sosyal etkisini Gabar bir parça göstermiş oldu. Çünkü Gabar'da, Şırnak'ta 3 bin 600 gencimiz çalışıyor. Çalışanların yüzde 80'i o bölgenin çocukları" diye konuştu.

İHTİYAÇ KARŞILANACAK

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise,"Enerji çok stratejik bir konu. Temiz enerjinin yanı sıra etik enerji de olması gerekir. Biz Türkiye Yüzyılı'nda kendi enerjisiyle yetinen, başkasına da gerektiği zaman yardım için etik değerleri taşıyarak yardım edebilen bir ülkeyiz" dedi. Samsun, Ordu ve Trabzon'da şehir hastanelerinin inşaatını bitirdiklerini aktaran Memişoğlu, bu hastanelerin ihtiyacı olan enerjiyi de bölgeden elde edeceklerini kaydetti.