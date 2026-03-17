2026 yılı bandrol ücretleri açıklandı: Televizyon, radyo, cep telefonu ve bilgisayarlarda değişiklik yok

Giriş Tarihi: 17.03.2026 10:38 Son Güncelleme: 17.03.2026 10:45

2026 yılında yurt dışından ticari amaç gütmeden getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu ve bilgisayar gibi cihazlarda bandrol bedelleri değişmedi. 2019’dan beri geçerli avro cinsinden ücretler bu yıl da uygulanacak.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2026 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri bu yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

