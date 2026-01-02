2026 yılı ithalat rejimi Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 2026 yılı ithalat rejimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, yerli üretimi korumayı, haksız rekabeti engellemeyi, istihdamı artırmayı ve cari açığı azaltmayı amaçlıyor. İthalat Rejimi Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı'nda yapılan değişiklikler, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Bu kapsamda, sanayi ürünlerinde 35 kalem için tarife kontenjanı açıldı; bazı ürünlerde ek mali yükümlülükler aynı oranla ilave gümrük vergisi olarak korundu. İthalatta gözetim uygulaması 47 ürün grubunu kapsayacak şekilde genişletildi ve gözetim tebliği sayısı 184'e çıktı.

Bunun yanı sıra, bazı ürünlerin ithalatına ilişkin korunma önlemi soruşturmaları da başlatıldı.