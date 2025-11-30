2026’da ekonomide daha dengeli bir büyüme bekliyoruz

"2026 yılına, küresel ekonomide belirsizliklerin azaldığı, finansal koşulların daha öngörülebilir hale geldiği bir dönemde giriyoruz" diyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Türkiye açısından da 2024 yılı Haziran ayından bu yana atılan makroekonomik adımların olumlu etkilerini görmeye başlayacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi. Enflasyonun yüzde 70 üzeri düzeylerden yüzde 30'lu seviyelere kadar gerilemiş olmasının, makro ekonomik programın doğru yolda olduğunun nihai göstergesi olduğunu ifade eden Eczacıbaşı, "Enflasyondaki bu düşüş eğiliminin, 2026'da da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu da Merkez Bankamıza kısa vadeli faizleri düşürmek için ek alan sağlayacaktır. Enflasyon ve faiz oranlarındaki kademeli gerileme, yatırım ortamında istikrar ve ihracat pazarlarında toparlanma ile birlikte, 2026 yılında ekonomide daha dengeli bir büyüme bekliyoruz. Ancak bu dönemi, sadece büyüme rakamlarıyla değil, verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hız kazandığı bir süreç olarak görüyoruz. Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değerli bir konum elde etmesi için bu üç unsurun belirleyici olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Eczacıbaşı Topluluğu olarak faaliyet gösterdikleri inşaat malzemeleri, tüketim ürünleri, sağlık ve doğal kaynaklar alanlarında Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla doğrudan ilişkili bir yapılarının olduğunu söyleyen Bülent Eczecıbaşı, şunları kaydetti: "Dolayısıyla ekonomideki her iyileşme, bizim üretimden ihracata kadar tüm zincirimizde karşılığını buluyor. Hem iç pazarda dengelenme hem de ihracatta yeni fırsatların ortaya çıkacağı 2026, bizim için sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve insan odaklı yönetim yılı olacak. Üretimden tüketime kadar her alanda topluma, çevreye ve paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz."Bülent Eczacıbaşı, "Türk basınının köklü temsilcilerinden Sabah Gazetesi, kurulduğu günden bu yana yalnızca haber aktaran bir mecra değil; Türkiye'nin değişen toplumsal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini yansıtan güçlü bir ayna oldu. Gündemi yakalayan refleksi, yenilikçi yayın anlayışı ve geniş okur kitlesiyle, medyanın dönüşüm sürecine yön veren öncü bir kurum olmayı başardı. Bu özel yıldönümünde, emeği geçen tüm gazeteci, yazar ve çalışanlarını kutluyor, Türk basınının geleceğinde de aynı enerji, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle var olmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.