2026’nın ilk çeyreğinde gayrimenkul satışları geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 itibarıyla konut satış istatistiklerinin kapsamını güncelleyerek daha önce konut dışı kategoride yer alan bazı işlemleri konut verilerine dahil etti.

Bu düzenlemeyle birlikte gayrimenkul piyasası artık konut, iş yeri ve arazi olmak üzere üç ayrı başlık altında izlenmeye başlandı. İş yeri satışları da yılın başından itibaren ayrı bir veri kalemi olarak raporlanıyor.

TOPLAM SATIŞLARDA GERİLEME

2026'nın Ocak-Mart döneminde toplam 628 bin 255 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6'lık bir düşüşe işaret etti.

KONUT VE İŞ YERİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Alt kırılımlara bakıldığında konut satışları yüzde 0,3 oranında hafif bir gerilemeyle neredeyse yatay bir seyir izledi. İş yeri satışlarında ise yüzde 8,3'lük düşüş kaydedildi.

EN SERT DÜŞÜŞ ARAZİDE GÖRÜLDÜ

Piyasadaki genel gerilemenin en belirgin nedeni arazi satışları oldu. Bu kategoride satışlar 298 bin 619'dan 237 bin 24'e düştü ve yüzde 20,6'lık azalış yaşandı. Bu durum, arazi talebinde belirgin bir soğuma olduğunu ortaya koydu.

GEÇMİŞ DÖNEMLE KARŞILAŞTIRMA

Arsa ve tarla satışları 2023'ün ilk çeyreğinde 345 bin 836 adetle zirve seviyeye ulaşmıştı. O dönemdeki artışın, deprem sonrası şehir dışına yönelen yoğun talepten kaynaklandığı değerlendiriliyor.